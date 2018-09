Sykefraværet ved sykehuset kostet mer enn det nye pasienthotellet

Nesten 500 ansatte er borte hver eneste dag på grunn av sykdom.

446 millioner kroner har sykefraværet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge kostet. Det er en høyere prislapp enn på det nye pasienthotellet.

Pingvinhotellet på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) åpnet 1. juli 2015. Bygget, som er Tromsøs høyeste, kostet 400 millioner kroner, skriver sykehusets egen nettavis, Pingvinavisa.

Sykefraværet ved sykehuset er på ni prosent, hvilket ifølge avisen betyr at 492 ansatte er borte hver eneste dag på grunn av sykdom. Prislappen på det er 446,6 millioner kroner.

Nærmere halvparten av disse pengene er tilbakebetalt av staten og NAV.

Også NRK har omtalt saken. Bente Ødegård, som er assisterende fylkesdirektør i Nav i Troms, forteller NRK at sykefraværet generelt er høyere i helse- og omsorgsektoren. Gjennomsnittet i Norge er på 6,2 prosent andre kvartal i år, viser tall fra NAV. UNNs målsetting er ifølge Pingvinavisa å få det ned til 7,5.

Ond sirkel

Stabssjef Gøril Bertheussen påpeker overfor sykehusets avis at på et sykehus kan ikke driften stoppe når ansatte er syke.

– Vi har noen unntak, som i administrasjonen, der noen av oppgavene kan ligge i bero til medarbeideren er tilbake på jobb igjen, men ute på sengepostene er det annerledes: Der må virksomheten føres videre, og den som er syk må erstattes, sier hun til Pingvinavisa.

Dette gjøres ved at det kalles inn vikarer eller ved at andre medarbeidere jobber overtid.

- I begge disse tilfellene påløper det ekstra kostnader, fordi kostnader til vikarene – i særdeleshet de som rekrutteres fra byråer – er mye dyrere enn de fast ansatte, og fordi overtidsarbeid selvsagt koster mer enn normallønn. Slik havner vi en negativ sirkel, som forsterkes ytterligere av at utbredt bruk av overtid bidrar til ekstra slitasje, med fare for ytterligere økning i sykefraværet.

- Må strekke oss for å nå målet

Avisa skriver at kostnadene for overtidsbruk som følge av sykdom var på 53 millioner kroner i 2017. Kostnadene for all bruk av vikarer - ikke kun vikarer brukt på grunn av sykdom - var på 102 millioner kroner.

– Målsettingen om 7,5 prosent står jo fast, selv om vi i øyeblikket befinner oss langt unna dette målet. Men vi må faktisk ha et mål å forholde oss til, og vi må strekke oss for å forbedre oss på dette området. Høyt sykefravær er skadelig, ikke bare fordi det koster penger, men også fordi det er skadelig for alle de medarbeiderne som direkte og indirekte rammes – og fordi det er skadelig for kvaliteten og kontinuiteten ved UNN, sier Bertheussen til Pingvinavisa.

