Sykehus fikk regning på 3,6 millioner kroner, betalte 36 millioner for mye

Finnmarkssykehuset skulle betale en regning til tysk entreprenør på 3,6 millioner kroner, men endte opp med å betale 36 millioner for mye.

Det tyske entreprenørselskapet Cadolto Fertiggebäude skulle fått utbetalt 3,6 millioner kroner i forbindelse med prosjektet med det nye sykehuset i Kirkenes.

Direktør for Finnmarkssykehuset, Eva Håheim Pedersen, sier at feilutbetalingen på totalt over 40 millioner kroner skyldes menneskelig svikt. Det var nettavisen ifinnmark som først omtalte saken.

– Jeg kan bekrefte at det er gjort en feil utbetaling. Vi gikk umiddelbart gjennom våre rutiner for å finne ut hvordan dette er mulig og hvordan det kunne skje. Vi ba også revisjonsfirmaet vi bruker om å få en ekstra revisjon fordi vi ønsket at de skulle gå gjennom våre rutiner med utgangspunkt i hvordan dette kunne skjedd. Vi fikk tilbakemelding om at vi hadde gode rutiner, sier Håheim Pedersen til iFinnmark.

Finnmarkssykehuset har forsøkt å få beløpet tilbakebetalt, uten hell.

– Vi har ikke lyktes med det. Selv har jeg har ikke snakket med dem, men forstår det slik at man ønsker å se hele greia i lag i sluttoppgjøret, sier styreleder Harald Larssen.

(©NTB)

Mest sett siste uken