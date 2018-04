Syrisk regissør mener filmklipp er brukt av russiske medier til å hevde at gassangrep var iscenesatt

En syrisk regissør anklager russiske medier for å ha brukt bilder fra en av hans filmer til å hevde at det antatte kjemiske angrepet i Douma var iscenesatt.

Humam Husaris selvfinansierte kortfilm «Kjemisk» skildrer en opprørers opplevelse av et kjemisk angrep nær Damaskus i 2013 der han mister både kone og barn. Opptaket ble gjort i Øst-Ghouta i 2016.

Nå mener han at sekvenser fra filmen er blitt brukt av de statskontrollerte russiske TV-kanalene Rossiya-1 og Kanal 1 for å støtte opp om påstander fra både russiske og syriske myndigheter om at det ikke skjedde noe kjemisk angrep, og at ofrene kun later som om de er rammet av giftig gass.

– Dette er et desperat og billig forsøk fra russisk TV på å benekte det åpenbare angrepet på Douma, sier han.

Det var 22. april at de to kanalene viste de aktuelle filmklippene.

Meldingene om det kjemiske angrepet kom 7. april.



