Tekniske problemer hos Vinmonopolet: Nå er Il Mimo tilbake

Fredag lanseres 1421 nye sommerviner, hvorav 98 i basisutvalget.

Pressesjef Jens Nordahl hos Vinmonopolet bekrefter at kultvinen Il Mimo er tilbake i hyllene.

- Vi har fått 45.000 flasker pluss noen magnumflasker, og mye blir solgt første salgsdag, sier Nordahl til Nettavisen.

Datatrøbbel



Det er mulig å bestille de nye vinene på nettet fra klokken 08, for så å hente flaskene i et pol nær deg fra klokken 10.

Fredag morgen er det imidlertid tekniske problemer på Vinmonopolets hjemmesider.

- De tekniske problemene oppstod rundt klokken 08 og skyldes krøll med køsystemet vårt, forklarer Nordahl.

- Hva bør utålmodige kunder gjøre?

- De bør prøve Appen vår, som ofte er litt mer brukervennlig, sier Nordahl.

Pressesjef Jens Nordahl.

Smertegrensen

Il Mimo produseres av Antichi Vigneti di Cantalupo i Piemonte og koster 169,90 kroner per flaske.

- Hva vil du si om prisnivået?

- Hos mange ligger «smertegrensen» på 170 kroner for en god vin til helgen, særlig der inntektsnivået ligger over gjennomsnittet, sier Nordahl - og legger til at:

- Rosevinen er ofte foretrukket på varme og solrike dager, sier han.

- Hvor er Il Mimo mest populær?

- På Fornebu, Hvaler, Tjøme, Kragerø og Stavern er denne vinen aller mest populær.

- Noe gåtefullt over kultstatusen



I fjor kom det 57.000 flasker av denne vinen.

- Det er noe gåtefullt ved det, men en kombinasjon av timing, gode omtaler, at vinen er laget på kvalitetsdruen nebbiolo, muligens den spesielle etiketten med masken og at den kommer i begrenset opplag, forklarte Nordahl oss på samme tidspunkt i fjor.

- Il Mimo har vært en sterk bidragsyter til den renessansen vi har sett hos rosévin de siste 10 til 15 årene. Interessen for Il Mimo er størst sentralt i de store byene. Og - vi vil nok se at i Oslo blir den fortest utsolgt i sentrum og på vestkanten, sa Nordahl for et år siden.

