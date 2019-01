Tekno-guruen Are Traasdahl kutter ut e-post

Skavlan-utspillet fra milliardær Are Traasdahl får full støtte av kommunikasjonseksperter.

- Det er den største befrielsen som har skjedd i mitt liv.

Seriegründer og milliardær Are Traasdahl fortalte på Skavlan lørdag at i den nye bedriften hans er det helt slutt på e-post.

- Etter at vi solgte, min medgründer og jeg, så vi på tidsbruk. Det var spesielt to ting: email og møter. Og da bestemte vi oss for at ingen kan sende email til hverandre i vårt firma, sa Traasdahl.

De har i stedet laget et nettsky-basert verktøy for all intern-kommunikasjon. På den måten går ingen glipp av noe, men de oppsøker informasjonen når det passer, poengterte Traasdahl.





- E-post sluker tid

- Ni av ti bedrifter jeg møter sier at de har for mange møter og for mye mail. Og de trenger hjelp til å rydde, sier Cecilie Thunem-Saanum, som rådgir bedrifter om tidsbruk.

TIDSTYV: E-post skaper unødig tidsbuk og bør erstattes av mer effektive kommunikasjonsformer, mener teknologi-gründer og milliardær Are Traasdahl. Sosiale medier-ekspert Astrid Dalen-Utvik er helt enig. FOTO: TV2/privat.

Astrid Valen-Utvik, rådgiver og ekspert på sosiale medier, gir også millardæren rett:

- Utspillet var veldig forfriskende! Og jeg er veldig enig med Are Traasdahl. Vi bruker unødig mye tid på e-post. Bare nyhetsbrev i seg selv er nok til å styre unna!

Rådgiveren tar til orde for å erstatte mest mulig av kommunikasjonen med andre, mer direkte kanaler, som eksempelvis chat- og samarbeidstjenesten Slack:

- Vi bruker Slack internt, men eksternt også, når det er snakk om etablert kontakt. Jeg tror mange hadde tjent på å se på hva man kan gjøre annerledes.

- Er det vanlig å kutte ut epost?

- Teknologiorienterte og yngre bedrifter er ofte flinke til å prøve noe nytt. Eposten er jo det etablerte oppgavesystemet. Og nye kunder og sånt kommer via epost - det gjelder oss også. Men systemet har litt uspilt sin

rolle. E-post gir distanse og man drukner lett, sier Valen-Utvik.

Blir mer personlige

Mangfoldet av kanaler gjør også at jobb og privat flyter mer sammen:

- Vi kan nå hverandre der det passer best. Og når kontakten går via for eksempel Messenger, treffer du mer mennesket. Man kommer nærmere når man bruker kanalene som er mer personlige, tror Valen-Utvik.

RÅDGIVER: Cecilie Thunem-Saanum. FOTO: Anne Elisabeth Næss

Også rådgiver Cecilie Thunem-Saanum støtter Traasdahl:

- Det var et modig og riktig valg. Det passer kanskje ikke for store konsern med veldig mange ansatte. Men i små grupper eller mindre bedrifter kan det funke bra og reduserer unødige internmail. Enkelte trenger mail for å ha søkbar informasjon. Men når det blir svar fram og tilbake tre-fire ganger, blir det bare uoversiktlig. Ta heller en prat. Og lukk mailen ofte nok!

Thunem-Saanum er også opptatt møtefrekvens, og har følgende tips for å få ned antallet møter:

- Når du kaller inn, skal du vite at de som er med på møtet sannsynligvis har mer på to do-lista etter møtet. Et møte genererer ofte mer å gjøre/action. Alternativt kan møtedeltakeren ha en rådgivende funksjon i møtet. Om ingen av disse to kriteriene er her, trenger ikke vedkommende å være med på møtet.

- Er ikke dette med mye mail og møter først og fremst et lederproblem?

- Nei! Veldig mange opplever seg overlesset og lar seg stresse opp. De har godt av å huske at alt ikke er like viktig.