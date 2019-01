Telenor mistet 115.000 norske abonnementer i 2018

Kundene dropper Telenor til fordel for billigere konkurrenter.

Saken oppdateres.

De norske kundene fortsetter å forlate Telenor i en jevn strøm.

Telenor har 115.000 færre abonnenter i Norge ved utgangen av 2018, mot samme periode året før. Det viser selskapets kvartalsrapport.

Mye av nedgangen forklares av det kraftige fallet i folk med fasttelefon, men også det var også betydelige fall i antallet mobilabonnenter og Internett-abonnenter. Blant Telenors fire virksomhetsområder hadde bare TV, den suverent minste, fremgang i Norge.

Femte år på rad med nedgang

Telenor har 32.000 færre norske mobilkunder ved utgangen av 2018 enn året før. Dette er femte år på rad med nedgang for Telenor på mobilfeltet.

Selskapet har nå 152.000 færre mobilabonnenter enn ved utgangen av 2014. Dette skyldes, slik selskapet selv har uttalt, at mange dropper kontantkort kombinert med tøff konkurranse fra billigere mobiltilbydere.

Det siste året kuttet dessuten 15.000 ut internett fra Telenor og 75.000 kuttet ut fasttelefon.

Får konsekvenser

Nedgangen i antallet abonnenter, som var spesielt høyt i årets tre siste måneder, får også konsekvenser for hele Telenor-konsernet. Omsetningen til Telenor falt i kvartalet, noe selskapet skriver er en direkte konsekvens av nedgangen i norske abonnenter.

Den betydelig nedgangen i antallet brukere er imidlertid delvis motvirket av at Telenor får mer penger ut av de abonnentene som de har igjen. Snittinntekt per bruker, altså hvor mye den enkelte bruker betaler for å bruke Telenor, økte både på mobil og Internett.

Selskapet kunne ellers vise til en omsetning på 28,1 milliarder kroner i fjerde kvartal 2018, mot 28,6 milliarder kroner på samme tid for et år siden.

Resultat før skatt var 554 millioner kroner, mot 3519 millioner i samme kvartal året før, noe som skyldes en kraftig økning i finanskostnader.