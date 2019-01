Telenor nedbemannet med 1800 heltidsansatte i 2018

Telenor får stadig færre ansatte, men toppsjefen mener det er nødvendig.

FORNEBU (Nettavisen Økonomi): - Vi sa at vi skulle kutte 2000 stillinger, og det er omtrent der vi ligger , sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor, til Nettavisen.

Telenor har tidligere varslet at de skal kutte 6.000 heltidsansatte innen utgangen av 2020. I Norge kan så mange som hver femte ansatte forsvinne.

Les også: Telenor vil nedbemanne med 6.000 heltidsansatte innen 2020

Solgte

Telenor, som la frem kvartalstall for de siste tre månedene av 2018 onsdag, kunne opplyse til Nettavisen at 1.800 stillinger forsvant i Telenor det siste året. 300 av disse jobbet i Norge.

Disse tallene er ikke inkludert de ansatte som forsvant i sammenheng med Telenors gigantsalg av virksomhetene sine i Ungarn, Bulgaria, Montenegro og Serbia i fjor.

Les også: Telenor selger virksomhetene i Sentral- og Øst-Europa

Brekke vil imidlertid ikke si akkurat hvor mange som kan forsvinne i 2019.

- Jeg vil ikke gi noe prognose på dette fremover. Vi har ikke et mål om antall ansatte, sier Brekke.

Rekrutterer

Han understreker at kuttene kommer som en konsekvens av digitaliseringen av virksomheten til Telenor. Blant annet raser trafikken til Telenors kundesentre.

- Kuttene kommer som en konsekvens av at færre ringer kundeservice, at vi effektiviserer driften på IT og nettverkene våre og at stadig flere kjøper produktene våre på nett, sier Brekke.

Han understreker at selv om Telenor blir færre, ansetter de fortsatt folk også.

- Vi rekrutterer innen sikkerhet, kunstig intelligens eller håndtering av kundedata, så bilde er ikke så ensartet, sier han.

Fem år med abonnementsfall

Telenor la frem kvartalstall onsdag som viste nedgang i omsetning, drevet av blant annet færre abonnenter i Norge.

Les også: Telenor mistet 115.000 norske abonnementer i 2018

Det siste året har Telenor mistet hele 115.000 norske abonnenter i 2018, og det er femte år på rad med nedgang for norske mobilabonnenter.

Telenor-sjef Sigve Brekke bekrefter at det først og fremst mobilkundene som ønsker billigere abonnementer som forsvinner.

- Vi har en nedgang i det mest prissensitive delen av mobilmarkedet. Samtidig kan vi tilby mange tjenester som er inkludert i abonnementene med høyere pris og vi har valgt på fokusere på dem, sa Brekke på kvartalspresentasjonen.