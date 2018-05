Telenor sperret ute telefonsvindlere

I helgen ble mange nordmenn oppringt av svindlere, men Telenor tettet hullet for svindel.

I helgen har mange nordmenn blitt oppringt av et telefonnummer som starter på + 88216, opplyser Telenor i en pressemelding.

Bakgrunnen for at nordmann har blitt ringt opp, er at at vi skal ringe de opp igjen og tjene penger på tellerskrittene.

I helgen sperret derimot Telenor opp for denne muligheten, slik at ingen Telenor-kunder ble lurt.

– Vårt sikkerhetssenter har sperret muligheten for å ringe tilbake til denne nummerserien, og det er derfor ingen Telenor-kunder som har blitt lurt av dette nå i helgen, forteller sikkerhetsrådgiver Thomas Kopperud i Telenor Norge.

Telenor anslår at det er flere titalls tusen anrop som har kommet fra +88216 xxx xxxxx til nordmenn i helgen.

- Dette er nemlig den andre bølgen med anrop fra denne nummerserien. Forrige bølge var i mars, og da endte vi også opp mer å sperre muligheten for flere tusen nummerkombinasjoner.

– Heldigvis er det en økende bevisstgjøring rundt dette – og det er færre som ringer opp igjen, men det er altså bare en ting å gjøre når noen ringer deg fra et land der du ikke har bekjente – ikke ring de opp igjen, oppfordrer Kopperud.

De oppfordrer folk om å sperre slike telefonnummer. Måte du sperrer et nummer på iPhone, er ved å legge inn nummeret på sperrelisten på telefonen din: klikk på informasjonstegnet ved siden av telefonnummeret som har ringt deg – rull helt nederst på skjermen og trykk på på Blokker.

Svindelforsøket flere tusen nordmenn ble utsatt for i helgen er en klassisk form for telefonsvindel som sikkerhetsmiljøet omtaler som wangiri.

Det betyr «ett ring» på japansk og dette er internasjonale aktører som oppretter teletorgnummere og forsøker å få flest mulig til å ringe de opp igjen slik vi har sett nå i helgen.

