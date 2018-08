Telenor tester 5G og teknologi i Longyearbyen

Innbyggerne på Svalbard fikk teste 4G-teknologien før den ble innført i resten av Norge. Nå skal Telenor teste 5G på Longyearbyen.

Ifølge Klassekampen skal kullbyen på Svalbard bli Norges nye utstillingsvindu for grønn teknologi og er allerede godt i gang med å bli såkalt smartby. Fordelene med det lille samfunnet er at det er oversiktlig, med de samme funksjoner som mange storbyer, og at byen har en oppdatert, ung befolkning med høyt utdanningsnivå̊.

I tillegg til at Telenor skal prøvekjøre 5G i Longyearbyen, skal de teste og utvikle sensorer og droner, teknologi som kan gjøre alt fra å måle CO2-nivå i lufta til snødybde.

– Via sensorer og datanett får vi informasjon om utslipp og forbruk. Vi er i gang med å blant annet teste ut utslippsfrie hus, sa administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge under presentasjonen under Arendalsuka.

– Longyearbyen kan ligge helt i front i teknologiutviklingen. Nye løsninger vil bli prøvd ut her, sier Marius Holm, daglig leder i miljøorganisasjonen Zero.

Blant andre aktører er Avinor, som har dekket fasader og tak på flyplassbygget i byen med solceller. Målet er å være selvforsynt med strøm om sommeren og å utvikle batteriteknologi til å samle opp energi til mørketiden.

