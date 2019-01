Telenor utvider 5G-pilot

Telenor offentliggjorde i dag planene for å utvide sin 5G-pilotering i Norge.

Pilotprosjektet gjennomføres i samarbeid med Ericsson, og kommer i tillegg til Telenors pågående 5G-pilot i Kongsberg.

- Det er viktig for Telenor aktivt å teste 5G-teknologien sammen med våre leverandører for å tilegne oss nye erfaringer. Ved å eksperimentere får vi også vurdert de tekniske kravene for 5G og vi får innsikt i hvordan Telenor og våre kunder kan dra nytte av de store mulighetene som 5G-teknologien fører med seg. Sammen med Ericsson skal vi utforske hvordan 5G-nettverket kan designes, forstå hvilke kapabiliteter leverandøren har, hvordan teknologien kan brukes og teste nye bruksområder, sier Ruza Sabanovic, konserndirektør for Teknologi i Telenor Group, i en pressemelding.

Den nye piloten vil starte i andre kvartal i år og vil vare frem mot 2020, når startskuddet går for gradvis å rulle ut Telenors kommersielle 5G-nettverk til norske kunder.

Piloten er nå i planleggingsstadiet både for bruksområder som vil bli testet og lokasjoner.

- Vi har ennå ikke valgt leverandør for vårt 5G-radionett. Både den pågående piloten på Kongsberg og vår nyeste pilotaktivitet vil gjøre det mulig for oss på en bedre måte å vurdere hvilke teknologiske, funksjonelle og kommersielle løsninger som er optimale for Telenor Norges fremtidige 5G-nettverk og våre kunder, sier Bjørn Ivar Moen, konstituert administrerende direktør i Telenor Norge.

Telenor inngikk nylig avtaler med Ericsson og Nokia som sammen skal levere en modernisering av kjernen i mobilnettet i Norge, Sverige og Danmark, som vil støtte 5G-radionettet.