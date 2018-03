Telenors Thailand-sjef slutter

Lars-Åke Norling slutter som sjef for Telenors datterselskap i Thailand.

Norling vil søke nye utfordringer annet sted, heter de i en kunngjøring fra det thailandske telekomselskapet dtac (Total Access Communication).

– Jeg vil takke Lars-Åke for hans mange bidrag til Telenor, både som administrerende direktør i dtac og som en del av konsernledelsen. Under hans ledelse har dtac befestet sin ledende posisjon på 4G og innovasjon i Thailand, og jeg er helt sikker på at selskapet er godt rustet til å fortsette sin sterke utvikling. Jeg ønsker Lars-Åke alt godt for framtiden, skriver Telenors konsernsjef, Sigve Brekke, i en pressemelding.

Den avtroppende direktøren skal fortsette i stillingen fram til 1. september eller til en etterfølger er på plass. Norling trer umiddelbart ut av konsernledelsen.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken