Telia og Chili Mobil får gjennomgå av Forbrukertilsynet

Telia og Chili Mobil har markedsført sine abonnement med fri databruk. - Villedende markedsføring, mener Forbrukertilsynet.

Telia lanserte en lignende tjeneste tidligere denne uka, hvor hastigheten reduseres til 3 Mbit/s dersom man bruker mer enn 40 GB før måneden er slutt. Chili Mobil krever i sitt abonnement at kunden sender SMS dersom databruken overstiger 5 GB per dag.

– Telia X er et fri-abonnement laget slik et fri-abonnement skal være: Alt er lov, sa Kjersti Jamne, leder for privatmarkedet i Telia, i en pressemelding tidligere i uken.

- Skal ikke bli lurt

Forbrukertilsynet mener derimot at abonnementene ikke tilbyr ubegrenset med fri data.





- Det har vært stor etterspørsel fra forbrukerne om mobilabonnement med ubegrenset data, og forbrukerne velger ofte abonnement basert på mengde inkludert data.

- Da må det komme tydelig frem hva avtalen innebærer, slik at man ikke blir lurt, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet, i en pressemelding.

Sendt brev og krever endringer

Forbrukertilsynet har sendt et brev til mobilselskapene, hvor de krever endringer i markedsføringen. De skriver i brevet at forbrukerne får et inntrykk av at abonnementene kan brukes fritt, noe som ikke stemmer.

–Mobiltilbyderne kjemper om kundene ved å tilby mest mulig mobildata, og vi må derfor sette noen premisser på hva selskapene kan si i markedsføringen sin, sier Haugseth.

Chili Mobil har allerede sagt at de tar brevet til etterretning, og vil gjøre endringer i sitt abonnement.