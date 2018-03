Tesla-aksjen stuper etter dødsulykker

Elbilselskapet har falt 118 milliarder kroner i verdi på to uker.

NEW YORK (Nettavisen): Aksjekursen til Tesla Inc. har onsdag stupt over åtte prosent på Nasdaq. Det betyr at verdien per aksje onsdag har gått ned med over 23 dollar og nå ligger på 256 dollar per stykk.

Siden 12. mars har selskapets totale verdi sunket fra over 58 milliarder dollar til drøyt 43 milliarder dollar. Denne nedgangen utgjør 118 milliarder regnet i norske kroner.

Fallet fra 345 dollar til 256 utgjør 24 prosent – på bare 16 dager.

Bloomberg skriver at de siste dagenes nedgang kommer i kjølvannet av en dødsulykke på fredag, der føreren av en Model X fra Tesla omkom. Det er uvisst om føreren brukte autopilotfunksjonen da ulykken inntraff.

Den siste tiden har markedets skepsis til utviklingen av førerløse biler økt, etter at en kvinne i Arizona omkom etter å ha blitt påkjørt av en selvkjørende bil fra Uber.

I Teslas tilfelle er det altså uvisst om ulykken skyldes at bilen var på autopilot eller ikke. Det blir etterforsket. Ulykken har bidratt til å øke bekymringen for at Tesla ikke vil nå sitt produksjonsmål for Tesla X dette kvartalet.

- Vi har tidligere reist spørsmål rundt Teslas løfte om at den nåværende hardwaren vil kunne tilby full selvkjørende kapasitet, sier analytiker Jeffrey Osborne hos Cowen, som har rangert Tesla som «underpresterende».

