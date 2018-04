Tesla går kraftig opp på børs

Elbilprodusentens aksjekurs har steget 24 prosent siden mandag.

NEW YORK (Nettavisen): Mandag var aksjekursen til Tesla nede i 245 dollar. Nyheten om at selskapet hadde sin dårligste måned på sju år og spådommen om at Tesla vil gå konkurs innen fire måneder, hjalp ikke.

Det gjorde heller ikke Elon Musks aprilsnarr på Twitter, hvor han skrev at Tesla var konkurs.

Tesla har slitt med produksjonen av biler. Problemene har vært så alvorlige at Elon Musk sover på fabrikken.

Etter at Tesla kunngjorde at selskapet ikke vil ha behov for å hente inn mer penger i løpet av 2018, har imidlertid aksjemarkedets tro snudd til det positive igjen.

Siden mandag har aksjekursen til Tesla gått opp fra 245 til 304 dollar. Det er en økning på 24 prosent. Bare i løpet av torsdagen har kursen gått opp seks prosent eller 17 dollar fra onsdagens sluttkurs.

Produksjonen må sannsynligvis økes i månedene som kommer hvis aksjemarkedets tiltro skal rettferdiggjøres. I første kvartal ble det levert 29.980 biler, fordelt på 8180 Model 3, 11.730 Model S og 10.070 Model X. Markedet hadde forventet 38.000 leveranser.

