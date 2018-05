Tesla leverte bedre resultat enn ventet

Tesla tapte mindre enn ventet i første kvartal, og selskapet sier de øker produksjonen av Model 3.

Omsetningen endte på 3,4 milliarder dollar i første kvartal og selskapet tapte 3,35 dollar per aksje. Det er mindre enn forhåndsestimatet som tilsa et tap på 3,42 dollar per aksje.

I forbindelse med framleggingen av kvartalsresultatet informerte selskapet også om at de ligger godt an til å øke bilproduksjonen. Siste uken i april produserte de 2.270 Tesla Model 3, og målet er å kunne produsere 5.000 i uken om om lag to måneder.

Ifølge Tesla-grunnlegger Elon Musk vil selskapet gå med overskudd i andre halvdel av 2018, dersom alt går etter planen.

I april stanset Musk produksjonen for å fjerne flaskehalser som sinker hele produksjonen. Dette viste seg å være et smart trekk, og Musk sier de derfor stanser produksjonen i ytterligere ti dager.

Model 3 koster 35.000 dollar, drøye 280.000 kroner, og er Teslas forsøk på å nå det såkalte massemarkedet.

