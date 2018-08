Elon Musk er saksøkt av shortselgere som mener hans Twitter-melding var et villedende «atomangrep».

Saksøkerne er shortselgere som har satset penger på at Tesla-aksjen vil gå ned.

Tidligere denne uken tvitret Elon Musk at han vurderer å ta Tesla av børs, og at han hadde investorer som ville kjøpe selskapets aksjer for 420 dollar per stk.

Les egen sak: Elon Musk sier han vurderer å ta Tesla av børs

Før meldingen var kurset 342 dollar. Den steg naturligvis raskt etter meldingen.

Saksøker Kalman Isaacs sier at meldingen var misledende og falsk, og da Tesla ikke rettet opp feilmeldingen førte det til et «atomangrep» som var ment å «totalt tilintetgjøre» shortselgere, skriver The Guardian.

Aksjen gikk opp 13 prosent etter meldingen, men har nå gått en del tilbake igjen.

