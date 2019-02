Test av matpriser: Prisskrell på fiskeprodukter

Den nye pristesten til Nettavisen Økonomi viser at de andre lavpriskjedene følger Kiwi i fiskekrigen.

I januar kuttet Kiwi prisen på ferske og frosne fiskeprodukter, tilsvarende momsen på 15 prosent. Dette gjør de over en seksukersperiode for å se om de kan øke fiskesalget med 20 prosent. Nå viser det seg at konkurrentene, Extra og Rema 1000, har kommet etter.

– Fiskeproduktene er den matvaregruppen, som peker seg ut i forhold til fallende dagligvarepriser, sier Tom H. Ystaas, som står bak Enhver.no.

Nettsiden har siden 2013 gjennomført pristester i det norske dagligvaremarkedet.

– Selv om Kiwi har tatt et stort priskutt på sine fiskeprodukter, så er det ingen større prisforskjell mellom lavpriskjeden. De har fulgt stuntet til Kiwi. Dette er uansett gode nyheter for forbrukerne, sier Ystaas.

First Prices laksefilet (4 pakk) er ett av produktene som er satt ned i pris. Nå koster den 48,60 kroner mot 55,90 kroner før. I tillegg er Familiens Fiskegrateng satt ned med 9,10 kroner til 60,70 kroner.

Fulgte raskt etter

– Det tok ikke mange minuttene etter at Kiwi lanserte denne kampanjen, før også vi justerte prisene til samme nivå, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop.

Han legger til:

– Vi har nemlig lovet våre kunder at vi skal være minst like billige. Så det er ingen grunn til å handle på Kiwi. Det er bare å handle hos oss, fortsetter kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop.

Han legger til at de tre lavpriskjedene følger hverandre tett på pris og at det er minimale forskjeller mellom dem.

– Selv om pris fortsatt er viktig for kundene, så handler dagligvarekrigen nå mer om å ha flest varer og fulle butikkhyller. Det er derfor vi gleder oss til 2019, fordi Extra har 1.200 flere varer enn konkurrentene, avslutter Kristiansen.

Bra med fiskefokus

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Mette Fossum i Rema 1000 synes det er fint at flere aktører i bransjen setter fokus på varegrupper som fisk og sjømat

– REMA 1000 selger hver fjerde fiskemiddag, som serveres i norske hjem og vi er stolte og glade over å kunne bidra til sunne og enkle middagsløsninger til bare lave priser. Den jobben skal vi fortsette med, og vi skal selvsagt ha de laveste prisene på fisk og sjømat, sier Fossum.

– Pris er en barriere

Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi viser til at dagligvarekjeden har presset prisene på en rekke produkter opp igjennom årene.

– Kiwi er prispresseren i markedet. Sunnhet til folket er vår hjertesak, og vi er spesielt opptatt av at den sunne maten skal bli billigere. Vi synes bare det er positivt at vi inspirerer andre til lavere priser på fisk. Pris er den største barrieren for at folk skal spise mer fisk, og når prisen blir lavere kjøper kundene mer, sier hun.

Om det kommer noen nye prisstunt, ønsker hun ikke å svare på av konkurransehensyn – men hun lover at de aldri vil gi seg på pris.

Se alle prisene her: