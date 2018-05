Tetlie blir konstituert nyhetsdirektør i NRK

Marius Tetlie, som hittil har vært redaktør for faglinjen i NRKs nyhetsdivisjon, blir denne uka konstituert nyhetsredaktør i rikskanalen.

Tetlie vil tiltre 10. mai etter Alexandra Beverfjord som blir ny sjefredaktør i Dagbladet.

– Jeg er takknemlig for at Marius Tetlie har sagt ja til å gå i spissen for et kjempebra team i nyhetsdivisjonen. Hans oppgave blir å opprettholde tempo og trykk i nyhetsoppdraget. Jeg ønsker Marius lykke til med oppgaven, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Tetlie kom til NRK fra jobb som kommunikasjonsrådgiver i Telenor, men han har også lang fartstid i VG.

– Det viktigste oppdraget vårt er å lage god og viktig journalistikk som når ut til flest mulig, og det skal vi fortsette med. Sammen med de dyktige folkene i ledergruppen og alle de flinke medarbeiderne i nyhetsdivisjonen skal vi ha fullt trykk på det fram til en direktør er permanent på plass, sier Marius Tetlie.

NRK skal lyse ut stillingen som nyhetsdirektør i NRK snarest.

– Dette blir en åpen og grundig prosess der jeg er opptatt av å få flest mulig gode interne og eksterne søkere, sier Thor Gjermund Eriksen.

