The New York Times leses mer enn noensinne 

The New York Times, som er dømt nord og ned av president Donald Trump, fikk 139.000 nye abonnenter i årets tre første måneder.

2.783.000 abonnerer nå på digitalutgaven av den amerikanske avisen, og det er flere enn noensinne.

Salget av papirkopier og digitale utgaver økte med 7,5 prosent i første kvartal, mens inntektene fra annonser falt med 3,4 prosent.

63 prosent av The New York Times' omsetning kommer nå fra salg av aviser og abonnement på papir og nett, mens bare 30 prosent kommer fra salg av annonser. I 2011 kom halvparten av omsetningen fra annonser.

Avisen gikk med nærmere 178 millioner kroner i overskudd i første kvartal, en økning på 67 prosent fra samme kvartal i fjor.

Suksessen synes å øke i takt med de mange utfallene fra president Donald Trump, som benytter enhver anledning til å lange ut mot The New York Times og andre store medier, som han anklager for å bringe falske nyheter.

The New York Times og The Washington Post delte i forrige måned den gjeve Pulitzerprisen for sin undersøkende journalistikk rundt Russlands angivelige innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016 og samarbeid med Trumps valgkampstab.

