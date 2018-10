Theatercafeen - snart fullbooket for julebord

Ikke bestilt julebord ennå ...?

Lenge til jul, tenker du kanskje ... Men - hvis du ønsker å invitere din kjæreste eller planlegger julebord med gode venner, kan det begynne å haste.

I desember gjelder ikke online-bookingen.

Nettavisen har sett nærmere på ærverdige Theatercaféen, som ligger midt i Oslo, hvor mange tradisjonelle julebord finner sted.

Fullbooket

Et forsøk på å bestille bord online for to - til lunsj eller middag - er ikke mulig etter 19. november.

Men - merk deg følgende:

«Forespørsler for 17. mai og julen (slutten av november og desember) må sendes direkte til oss på e-post,» står det på hjemmesiden.

- Noen ledige bord i desember

Nettavisen har snakket med bookingsjef på Theatercaféen, Caroline Bore, som sier de fortsatt har ledige bord:

- I desember har vi syv hverdager, samt noen søndager hvor det er ledige bord til middagsserveringen klokken 16.30, sier hun.

- Til middag klokken 20.15, har vi ingen ledige bord i desember.

Wenche Foss har fått plass nær vinduet og Nationaltheatret.

Bore forteller at julemenyen blir klar 6. november.

- Så vi regner julebordsesongen fra vi presenterer julemenyen, sier hun.

Dyrt å ikke melde avbud

Hvis du skulle bli forhindret fra å komme og glemmer å si fra til Theatercaféen innen klokken 12 to dager før, kan det blir en dyr affære:

- Det vil koste 680 kroner per person for en avlyst middag og 480 kroner per person for en avlyst lunsj, forteller Bore.

- Hva kommer lutefisken hos dere til å koste i år?

- Det er foreløpig ikke klart ennå.

Hovedrettene på dagens meny ligger i prisklassen 289 kroner for

lammepølse til 385 kroner for pannestekt piggvar, ifølge menyen.

Eier: Elisabeth Caroline Brochmann.

Går i arv

For mange hører et julebesøk i den eksklusive «caféen med veggene», omkranset av 83 portretter, med.

Theatercaféen AS eies av Elisabeth Brochmann - fjerde generasjon av den kjente hotellfamilien bak Hotel Continental, som nylig ble renovert for 800 millioner.

Konsernet omfatter Theatercaféen, hotelldrift med 153 rom og eiendom.

Theatercaféen økte omsetningen med tre prosent og driftsresultatet med 53 prosent i 2017, ifølge DN.

