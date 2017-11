Thomas Leikvoll betalte over 13.000 for å reise til Vadsø i jula: - De utnytter folk som bor i Nord-Norge

Men både SAS og Widerøe nekter for at de skrur opp flyprisene til jul.

Siden begynnelsen av oktober, har komiker Thomas Leikvoll jevnlig sjekket flyprisene fra Oslo til Vadsø, i håp om at prisene skulle synke. Da han etter hvert innså at flyreisen ikke kom til å bli billigere, men snarere tvert imot, kjøpte han billetter til seg selv og sin kone for rundt 13.000 kroner.

- Vi måtte jo bestille, hvis ikke hadde min mor feiret jul med knust hjerte, sier Leikvoll til Nettavisen.

Komikeren fikk utløp for sin frustrasjon på Facebook:

«Da har man kjøpt flybilletter til Vadsø i jula. Neste år må vi spare penger så da blir det fly til Thailand i stedet,» skrev Leikvoll.

Saken ble like etterpå omtalt av NRK. I kommentarfeltet på Leikvolls Facebook-profil er det flere som deler hans frustrasjon, og som også har erfart at man kan fly til andre siden av jorden for samme pris.

- SAS utnytter folk som bor i Nord-Norge og som er avhengig av å reise med fly. Vi må legge større press på flyselskapene slik at de slutter med denne utnyttelsen. En løsning kan være å sette et pristak på flybillettene, sier Leikvoll.

Sammenligning av norske storby-priser



Leikvoll flyr hjemover den 22. desember, og tilbake til Oslo 28. desember. Det er ifølge kommunikasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, svært populære datoer.

Johansen avviser imidlertid at SAS skrur opp prisene på flybilletter i Nord-Norge, men forklarer at flyreisen fra Oslo til Vadsø blir ekstra dyr fordi man må fly Widerøe til Vadsø fra enten Alta, Kirkenes eller Tromsø.

Sjekker man prisene på SAS.no, ser man likevel at prisene stiger dess lenger nord man kommer. Fredag 10. november ser flyprisene fra Oslo og til Norges storbyer slik ut, med avgang 22. desember og retur 28. desember:

Oslo - Kristiansand: 1.898 kroner

Oslo - Stavanger: 2.098 kroner

Oslo - Bergen: 1.998 kroner

Oslo - Trondheim: 1.898 kroner

Oslo - Bodø: 3.754 kroner (med mellomlanding)

Oslo - Tromsø: 3.917 kroner (med mellomlanding på hjemtur)

- Det er dyrere på grunn av at avstanden er lengre. Prisen reflekterer kostanden forbundet med gjennomføringen av flyvningen, sier Andersen, og legger til:

- Innenriks har det også vært en 15 prosent økning i flyprisene de siste årene, grunnet flyseteavgiften og Co2-avgiften. I tillegg har momsen på transport i Norge gått i været.

SAS: Kommunikasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, sier at flyselskapet ikke skrur opp prisene til jul, men at antall billetter i de ulike prisklassene kan variere etter etterspørsel.

SAS: - Setter ikke opp prisen



Reiser man fra Oslo til Vadsø første helga i desember, altså 1. til 3. desember, ligger de billigste billettene på 3.229 kroner. Skal man imidlertid reise på de samme datoene som Leikvoll, 22. til 28. desember, hopper prisen opp til 6.287 kroner.

Johansen avviser likevel at SAS setter opp prisene før jul.

- Det er tilbud og etterspørsel som er førende for prisene. På ett og samme fly kan det være totalt 18 ulike prisklasser. På de mest ettertraktede flyvningene vil mange erfare at det er vanskelig å få tak i billigbillettene.

- Fordi det da blir lagt ut færre billige billetter når etterspørselen er høy?

- Ja. Og motsatt når etterspørselen er lav.

- Men det vil jo i praksis si at dere setter opp prisene til jul?

- Nei, det gjør vi ikke. Prisene er de samme, men antall billetter i de ulike prisklassene kan variere. På en upopulær avgang, med færre passasjerer, kan man for eksempel oppleve at det er flere billige billetter tilgjengelig.

Andersen har derfor to tips til de som ønsker å fly billig hjem til jul:

- Reis motstrøms hvis du kan, altså ikke på de dagene alle andre skal fly på. Men aller viktigst er det å være ute i god tid. Vanligvis vil det være billigbilletter tilgjengelig to-tre uker i forveien, men når det er snakk om jula vil de forsvinne flere måneder før jul. Enkelte bestiller flybillettene til jul opptil et år i forveien.

Anbudsruter med makspris



Andersen får støtte fra Silje Brandvoll, kommunikasjonsdirektør i Widerøe.

- Vi skrur ikke opp prisene før jul, det blir en søkt problemstilling. Det er tilbud og etterspørsel som regulerer, og når du har høy etterspørsel på en rute, går de billigste billettene først.

WIDERØE: - Widerøe har ikke monopol i Norge, understreker Silje Brandvoll i Widerøe.

Når det gjelder Leikvolls reise til Alta, må han altså benytte seg av Widerøe for å fly den siste biten. Noen av rutene til Widerøe er såkalte anbudsruter, altså strekninger Samferdselsdepartementet legger ut på anbud hvert fjerde eller femte år. Det flyselskapet som leverer det beste tilbudet vinner, og blir da subsidiert av staten, som også setter en makspris på flybillettene på disse rutene.

Både Kirkenes - Vadsø og Alta - Vadsø er eksempler på slike anbudsruter.

- Maksprisen mellom Kirkenes og Vadsø ligger på 520 kroner, og de fleste flybillettene er litt billigere enn det, påpeker Brandvoll.

- Ikke monopol



En vanlig oppfatning er at prisene ville vært lavere om Widerøe fikk økt konkurranse i Nord-Norge. Det er imidlertid ikke så lett som det høres ut som.

For det første: Når budrunden først er vunnet, er det ikke lov for andre flyselskap å fly disse rutene. I tillegg er verken Norwegian eller SAS spesielt godt rustet til å fly små strekninger i Nord-Norge, da rullebanen er for korte for deres fly.

Brandvoll er opptatt av å understreke at Widerøe ikke har monopol i Nord-Norge, slik som mange tror.



- Vi konkurrerte mot to andre flyselskap da staten la anbudsrutene ut på anbud, og Widerøe vant budrunden. Så konkurransen eksisterer, den skjer bare via en budrunde, sier Brandvoll, og fortsetter:

- For å si det sånn, staten gir tilskudd til disse rutene fordi markedsgrunnlaget er for lite til at et selskap kan overleve på ren kommersiell drift. Ønsket om at to selskap skal kunne fly på et slikt markedsgrunnlag, blir derfor urealistisk, avslutter Brandvoll.

Mest sett siste uken