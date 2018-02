Ti pågrepet i aksjon mot renholdsfirma

Ektepar siktet for bruk av ulovlig arbeidskraft.

Politiet pågrep ti personer i en aksjon mot et renholdsfirma i Oslo tirsdag. Et ektepar er siktet for omfattende bruk av ulovlig arbeidskraft.

– På bakgrunn av mistanke om omfattende bruk av ulovlig arbeidskraft aksjonerte politiet tirsdag 27. februar mot et renholdsfirma i Oslo, og pågrep ti personer. Politiet har fulgt virksomheten til renholdsfirmaet over en periode, og valgte tirsdag å aksjonere, opplyser politiadvokat Marianne Aune ved Felles enhet for utlending og forvaltning i Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Hun forteller at et ektepar i 40-årene er siktet for omfattende bruk av ulovlig arbeidskraft.

– Mannen har stått som leder av firmaet, men politiet har god grunn til å tro at kvinnen har vært medvirkende. De åtte andre som ble pågrepet, er siktet for brudd på utlendingsloven. Det er også grunn til å tro at de som har jobbet ulovlig, har tatt jobber utenom firmaet, sier politiadvokaten.

Tre av de siktede fremstilles for fengsling onsdag.

Politiet foretok tirsdag flere avhør, og fortsetter med avhør onsdag. Aune opplyser at siktelsene kan bli utvidet.

– Virksomheten til firmaet har pågått over lengre tid, og det kan være hundrevis av aktører som har benyttet seg av selskapet, sier Aune.

– Firmaet har framstått profesjonelt, og mange av dem som har brukt selskapet har nok ikke skjønt at de har vært med på å bruke ulovlig arbeidskraft, sier hun.

Firmaet har ifølge politiet profilert seg i Oslo og Stor-Oslo. Etterforskningen av selskapet er en del av Oslo-politiets arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og er en del av arbeidet til det såkalte A-krimsenteret.

