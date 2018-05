Tidenes alpintsesong - 1,3 milliarder i heiskort

– Vi har uten tvil lagt bak oss tidenes jubelsesong.

Det sier Camilla Sylling Clausen (47) i Alpinanleggenes Landsforening til Dagens Næringsliv. Foreningen har ikke tall for alle anlegg inne, men har tallene for nok anlegg til å kunne konstatere at denne vinteren ble tidenes sesong.

Årsaken er at snøen kom tidlig og lå lenge.

– Noen anlegg drar kraftig opp, som eksempelvis Oslo Vinterpark, Voss, Eikedalen, Norefjell, Valdres og Gautefall, mens andre har noe mer moderat vekst. I sum ser økningen i heiskortsalget ut til å kunne havne på pluss/minus 15 prosent, anslår hun.

I forrige sesong omsatte alpinanleggene for 1141 millioner i heiskort. Denne sesongen var det 15 prosent mer - altså 1321 millioner kroner.

– Jeg synes det er ekstra gøy at også mange av de små anleggene, som typisk drives av skiforeninger og idrettslag på dugnad, har hatt en så bra sesong. Noen av dem har i år holdt anlegget åpent i påsken for første gang på 30 år. Nå får også disse inntekter som gjør dem i stand til å investere, kanskje i snøproduksjonsanlegg eller penger til å lease en ny tråkkemaskin. Dermed videreutvikles produktet ytterligere rundt omkring i landet, noe som er avgjørende for å fortsatt utvikle interessen for alpint, sier Sylling Clausen til DN.

