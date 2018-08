Tidligere Apple-ansatt José Benitez Cong: - Den første Iphonen var en katastrofe

- Lignet mer på en Ipod.

STAVANGER (Nettavisen): - Den første Iphonen var en katastrofe. Den lignet mer på en Ipod enn en Iphone slik vi kjenner den idag, sier tidligere Apple-ansatt José Benitez Cong, som jobbet i Apple mellom 2001 og 2011. I den perioden lanserte selskapet banebrytende produkter som Ipoden, Iphonen og Ipaden

Nettavisen møte Cong, som nå driver sitt eget selskap, på oljemessen ONS i Stavanger, hvor han snakker om lederskap og innovasjon. Det er

et felt hvor hans tidligere sjef, Steve Jobs, var en mester.

José Benitez Cong jobbet i Apple fra 2001 til 2011. Nå driver han selskapet Plause og snakket på oljemessen ONS om lederskap og innovasjon.

Stoppet av Jobs

Det aller viktigste produktet, Iphonen, revolusjonerte verden de den kom i 2007. Men Cong forteller at den første utgaven av telefonen, som ble stoppet av Jobs, var noe helt annet enn det produktet vi kjenner i dag.

- På et tidspunkt hadde vi en prototype som fungerte og som vi trodde skulle bli produktet som ville komme ut for salg. Men til slutt stoppet Steve (Jobs. red.anm) det, sier han til Nettavisen.

Cong sier han på grunn av en avtale med Apple om konfidensialitet ikke kan gå inn i veldig mye detaljer rundt denne første utgaven av Iphonen. Han sier imidlertid at den blant annet ikke inneholdt touch-teknologi.

- Vi lagde en mobil som var en liten forbedring av datiden mobiltelefoner. Det liknet en Ipod og hadde ikke touch-teknologi. Brukeropplevelsen var ikke så bra som den endelige Iphonen, sier Cong.

- Stolteste øyeblikk

Han sier at det var nettopp utviklingen i touch-teknologien som ble avgjørende for Jobs ba Apple-designerne gikk tilbake på tegnebrettet.

- Å trekke tilbake den første versjonen av Iphone var en av de stolteste beslutningene som selskapet gjorde da jeg jobbet der. Produktet hadde trolig solgt bra på grunn av Apples merkevare, men ville stått i veien for noe som var mye mer innovativt, nemlig den Iphonen som vi kjenner i dag, sier Cong.

Men det er ikke det eneste eksemplet på at Apple gjør et tøff beslutning for å gi en bedre brukeropplevelse.

- Folk har glemt Ipoden nå, men i en periode var Ipod Mini det mest suksessfulle elektroniske forbrukerproduktet i historien og salgstallene fortsatte å øke, sier Cong.

Likevel droppet Apple produksjonen av Ipod Mini i 2005 og satset på et helt nytt produkt, Ipod Nano.

iPHONE: En iPod nano fra 2006. Ifølge Cong lignet den første utgaven av Iphonen ut på denne.

- Apple gjorde det utenkelige, nemlig å drepe sitt mest suksessfulle produkt noensinne. De fleste selskapene hadde fortsatte å selge Mini helt frem til salgstallene begynte å falle og et annet produkt hadde utkonkurrert dem, sier Cong.

Hadde tilgang til touch

Han tror at noen liknende kunne ha skjedd hvis Apple hadde gitt ut den første utgaven av Iphonen.

- På det tidspunktet, i 2007, ville alt som Apple ga ut hatt en viss suksess, men faren er at at hvis Apple ikke hadde gitt ut den Iphonen vi kjenner i dag, ville et annet selskapet ha gjort det, sier Cong.

Han viser til at Apple ikke var det første selskapet som hadde tilgang til touch-teknologi.

- Men andre selskaper satt på touch-teknologien og ville ikke bruke den. Hvis Apple hadde gjort det samme, hvem vet hva som hadde skjedd, sier Cong.

