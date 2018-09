Tidligere oljefondsjef Knut Kjær med kraftig advarsel til Norge

Kjør mener vi står inne i tidenes boble og at dagens Oljefond ikke har tatt høyde for risikoen.

Norge er ikke godt nok forberedt på en ny finanskrise, sier Oljefondets første sjef Knut Kjær til Dagens Næringsliv (DN) (krever abonnement).

Han mener Oljefondet bør gå i krisemodus.

Ti år er gått siden krisen traff finansmarkedene. Siden den gang er Oljefondets avkastning blitt drevet av oppgangen i det globale aksjemarkedet. Samtidig har stadig lavere renter løftet verdien av obligasjonslån. Den andre store bekymringen er klodens samlede gjeldsnivå - spesielt i Kina.

- Verdipapirprisingen er mer i rødsonen nå enn før finanskrisen. Prisingen er strukket, særlig på obligasjonssiden. Det er tidenes boble, sier han til DN.

Han mener det langvarige lave rentenivået har løftet aksje- og obligasjonsmarkedet, boligprisene og andre aktiva til nesten uforsvarlige høyder. Kjær mener markedet ikke har tatt innover seg den signaliserte renteøkningen i USA.

Når neste krise kommer er ikke Kjær sikker på at den vil se ut som en «V», at markedet faller kraftig for så å hente seg inn igjen relativt raskt, Han frykter en L-formet krise der markedet faller og forblir lavt, skriver DN.

Kjær mener at per i dag mangler en slik risikotenkning helt både hos Oljefondet og Finansdepartementet.

