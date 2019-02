Tidligere toppsjef fikk 35 millioner

Den tidligere toppsjefen i Danske Bank, Thomas Borgen, fikk med seg 35 millioner i sluttpakke.

Det fremkommer ifølge av en note i regnskapet til den danske storbanken, som fredag la frem tallene for 2018. Danske Bank var i fjor rammet av en omfattende hvitvaskingsskandale, og Borgen måtte gå av dom følge av denne.

Borgen måtte fratre 19. september i fjor. Frem til han gikk av hadde han ifølge regnskapsnotene krav på en lønn på 11,9 millioner danske kroner, bestående av en fast lønn på 9,3 millioner og pensjonsopptjening på 1,6 millioner danske kroner.

Men Borgen var også under et langsiktig incentivprogram der han får ut 15 millioner danske kroner. Til sammengjør at han kan ta med seg rundt 27 millioner danske kroner, eller om lag 35 millioner norske kroner.

Eks-sjefen måtte imidlertid frasi seg retten til 7,2 millioner danske kroner i et kortsiktig incentivprogram.

Storbanken beskriver ellers 2018 som «utfordrende», der bunnlinjen falt fra 20,9 milliarder danske kroner i 2017 til 15 milliarder i fjor, som tilsvarer 19,5 milliarder norske kroner. Nedgangen skyldes både lavere tradinginntekter i valuta- og aksjemarkedet og høyere driftskostnader.