Tidligere realitydeltaker siktet av Økokrim

Den bedrageridømte eks-eiendomsmegleren Anthony Bratli, som er kjent fra TV-serien Robinsonekspedisjonen, er igjen i politiets søkelys.

Nå mistenkes han for å ha begått kreditorsvik av Økokrim.

- Jeg kan bekrefte at Bratli er siktet i saken. Vi er i startfasen av etterforskningen, så jeg ønsker ikke å si så mye mer på det nåværende tidspunkt, sier førstestatsadvokat Geir Kavli i Økokrim.

Det er straffelovens paragraf 404 om formuesforringelse ved insolvensfare, som Bratli er siktet for. Her heter det at «med bot eller fengsel inntil to år straffes en skyldner som foretar en uforsvarlig handling, som er egnet til å hindre at formuesgode kan komme til dekning for en eller flere fordringshavere».

Gigantgjeld

For mange er Bratli kjent som karateinstruktøren fra realityserien Robinsonekspedisjonen som gikk på TV3 i 2008. Året etter ble han pågrepet av politiet, og i 2016 ble han dømt til tre års fengsel for bedrageri i forbindelse med salg av to svenske hoteller. Sammen med kunstsamler Terje Hvidsten og finansakrobat Christer Tromsdal, lurte trioen eiendomsinvestoren Harald Lauritzsen til å kjøpe eiendommene hvor verdiene var blåst opp. Bratli ble i tillegg dømt til å betale erstatning på over 20 millioner kroner til eiendomsinvestorens selskap, Obbhult Invest, som senere ble slått konkurs.

Før jul i fjor innhentet fortiden Bratli. Da ble han slått personlig konkurs, ifølge magasinet Kapital. Bakgrunnen var manglende betaling av erstatningskravet til konkursboet etter Obbhult Invest. I konkursboets innberetning kommer det frem at Bratli fikk overført nærmere to millioner kroner av sin eks-kone, som kom via hans daværende advokat Robert Berg. Men beløpet skal Bratli ha brukt til å nedbetale regninger og kredittgjeld, i stedet for å prioritere gjelden til konkursboet.

Så langt er det meldt inn krav på nærmere 30 millioner kroner til konkursboet.

-Fått profesjonell hjelp

Advokat Christian Flemmen Johansen, som representerer Bratli, sier at hans klient tar siktelsen til etterretning.

- Han har fått bistand av profesjonelle aktører. Det er alt han har gjort, og i forlengelse av det vært trygg på at det de har gjennomført har vært riktig. Han har aldri ønsket å unndra noe, forteller Johansen.

Utover dette ønsker ikke advokaten å kommentere saken.

Anthony Bratli ønsker ikke å kommentere saken direkte til Nettavisen, ifølge advokaten.