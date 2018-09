Tiltale frafalt i Johnsen Oil-saken - erklært dement

Tirsdag skal kun Are Abrahamsen møte i retten i Johnsen Oil-saken. Faren er erklært dement.

For andre gang starter rettsprosessen i Johnson Oil-saken i Oslo tingrett tirsdag, skriver Dagens Næringsliv (DN).

Are Abrahamsen (53), tidligere Kristiansen, og faren Jan Ingolf Kristiansen (76) sto for et år siden tiltalt for en rekke grove bedragerier av investorer og långivere som trodde de hadde utviklet en helt ny metode for å rense olje gjennom selskapet Johnsen Oil.

Rett før oppstart i Oslo tingrett i fjor, meddelte Are Abrahamsen at han uteble grunnet et illebefinnende. Hovedsaken ble utsatt til i høst, mens skattedelen av rettssaken ble ført mot Jan Ingolf Kristiansen. Saken ble gjennomført og endte med at Kristiansen ble dømt til ubetinget fengsel i 2,5 år for grovt skattesvik.

Kristiansen anket dommen, men ble avvist i lagmannsretten. Etter nye opplysninger om Kristiansens helsesituasjon ble saken sendt tilbake til lagmannsretten av Høyesterett. Kristiansen ble diagnostisert med aldersdemens av sin fastlege i februar, skriver Dagens Næringsliv (DN).

«Lagmannsretten finner det klart at soning i fengsel vil bli en sterk belastning for tiltalte», heter det i dommen fra Borgarting, som konkluderer med å omgjøre fengselsdommen til betinget fengsel, slik at Kristiansen slipper soning.

Siden dommen ble avsagt, har Økokrim frafalt tiltalen om grovt bedrageri og utroskap mot Kristiansen. Han slipper dermed å møte i saken. Dermed er det kun Are Abrahamsen som nå er tiltalt i saken som starter tirsdag.

