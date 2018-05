To personer er brakt til sykehus etter at et mikrofly traff bakken like etter takeoff på flyplassen i Ørsta i Møre og Romsdal tirsdag ettermiddag.

– En person er fløyet til sykehuset i Ålesund, og en person er brakt til sykehuset i Volda for sjekk, sier operasjonsleder Tor-Andre Gram Franck i Møre og Romsdal politidistrikt til VG.

Politiet fikk melding om ulykken like før klokken 20 tirsdag kveld. De to skadde, begge menn, var ved bevissthet da de ble fraktet bort fra ulykkesstedet.

– De to skadde mennene er født på 1980-tallet begge to. Piloten er brakt til Volda og passasjeren er fraktet til Ålesund. Vi har avhørt øyenvitner for å danne oss en klart bilde av hva som kan ha skjedd, sier Franck til NTB.

Skadene skal ikke være av livstruende karakter.

