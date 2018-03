Tok ut 4000 kroner - det kostet ham 65.000 - på ett år

Luksusfellen-eksperten visste ikke om hun skulle le eller grine.

Etter å ha trukket kredittkort i hele sitt voksne liv, så ikke Marius (26) noen annen utvei enn å flytte tilbake på gutterommet hos sin uføretrygdede mor.

- Nei, det var ikke helt optimalt, men det var noe som måtte gjøres der og da, forklarer Marius til Nettavisen.

Til tross for å ikke ha nok penger til eget sted å bo, står hans påkostede bil utenfor morens leilighet. Volvo-en, med kallenavnet «Gliset», har et stereoanlegg like stort som bagasjerommet. Den har kostet han dyrt.

Utover investeringer i bilen, har Marius stort sett sløst bort pengene. Han sier selv at han ikke husker hva pengene har blitt brukt på. Som da han tok opp et lån på 4000 kroner med en rente på 1619%. «Luksusfellen»-programlederen Sandmæl konfronterer han med konsekvensene.

- I løpet av ett år, er det renter på 65.000 kroner. Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, jeg, sier hun.

I klippet med konfrontasjonen øverst i artikkelen kommer det frem at Marius ikke hadde noen anelse om hvilke betingelser han godtok da han tok ut pengene.

Når han har følt at det var noe han ønsket seg, som en kebab på den lokale sjappa eller annet, har han brukt penger han ikke har hatt. Det store forbruket har kostet han dyrt og han sitter igjen med nesten 1.000.000 kroner i gjeld. Verre er det at gjelden øker med 12.000 kroner hver måned - bare i renter.





Hvorvidt «Luksusfellen»-ekspertene klarer å snu den kostbare atferden, kan du få svar på i kveldens episode av «Luksusfellen» på TV3 klokken 20.30.

Altfor lett å få kredittlån



I forskriften om markedsføring av kreditt er det enkelte forbud på hva og hvordan kreditorer kan markedsføre. Den eneste formen for markedsføring som er forbudt, er ved dørsalg. Ellers er det begrensninger på hva som markedsføres. Å vise hvor lav terskelen for å få kreditten er eller hvor raskt kreditten kan brukes er for eksempel ikke lov. Dette er ikke nok, mener Marius.

- Det går ikke en dag der du ikke ser tre-fire reklamer om forbrukslån på TV. Reklamene popper også opp på Facebook, Instagram og gud bedre hvor det ikke popper opp. Det er veldig lett å falle for fristelsen.

Han mener reklamene er overalt, men påpeker samtidig at reklamene bare er en side av problematikken.

- Det stilles nesten ingen noen krav for å få lån. Det er altfor lett.

Marius vet altfor godt hvor lett det er å kaste seg på luksusfellen. I programmet forteller han hvor fristende det er å trekke frem et kredittkort når et annet har gått tomt.

Ønsker å sikre datterens fremtid



At Marius sa opp jobben i ren affeksjon og til slutt ble stående arbeidsledig, bremset ikke hans bruk av kredittkort. Etter flere år med stort forbruk, sitter forbrukslånet igjen som en stor bøyg foran hans ønske om å sikre datterens fremtid.

- Det jeg frykta mest, var å ikke være i stand til å ta vare på datteren min.

Hans fire år game datter var drivkraften som fikk han til å kontakte «Luksusfellen».

Ekspertene har en klar beskjed om at han må skaffe seg en fast jobb dersom han skal klare å få orden på økonomien. Vikariatet han fikk to måneder etter oppsigelsen vil ikke være nok til å betrygge kreditorene.

Hvordan det vil gå med Marius i «Luksusfellen», kan du se i kveldens episode klokken 20.30 på TV3.

