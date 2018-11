Toppsjef for Renault og Nissan arrestert

Nissans og Renaults øverste sjef Carlos Ghosn ligger an til å miste jobben og blir arrestert etter å ha underrapportert inntekten sin til japanske myndigheter.

Nissan, som er en del av industrisamarbeidet Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance, melder at de har gjennomført en gransking av toppsjefen og styrelederen Ghosn samt direktør Greg Kelly.

Han skal ifølge Bloomberg og Reuters, som viser til den japanske storavisen Asahi, også være arrestert.

Nisson vil også sparke mannen kjent som «Le cost killer», verdens trolig mektigste bilsjef, ifølge Reuters.

Ghosn har stjernestatus i business-verdenen, spesielt i Japan, og han har til og med vært hovedperson i en tegneserie.

Ifølge granskingen skal de to ha rapportert til Tokyo børs at Ghosns godtgjørelser er lavere enn de reelle summene. I tillegg er det blitt avdekket en rekke andre betydelige forhold, som misbruk av selskapets midler til private formål, går det fram av kunngjøringen.

Granskingen ble innledet som følge av et varsel om forhold som skal ha pågått i flere år, og Nissan har samarbeidet med den japanske påtalemyndigheten om saken.

Kelly er også dypt involvert i saken, hevder selskapet. De konkluderer med at forholdene er så alvorlige at både Ghosn og Kelly blir fjernet fra sine stillinger i Nissan umiddelbart.

– Nissan beklager dypt overfor aksjeeiere og interessenter, skriver selskapet.

Nissans kunngjøring kom like etter at avisa Asahi Shimbun meldte at Ghosn er tatt inn til avhør, mistenkt for å ha gitt feil opplysninger om inntekten sin. Det er påtalemyndigheten i Tokyo som har innkalt styrelederen og administrerende direktør for konsernet, ifølge den japanske avisa. Han skal være mistenkt for å ha underrapportert inntekten sin, og vil trolig bli pågrepet, skriver avisa.

