Torbjørn Røe Isaksen: - Det er snobberi å tro at sin egen jobb er viktigere enn andres

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen etterlyser større respekt for ærlig og hardt arbeid.

Det er snart tre år siden Nettavisen skrev om Marthe Kristine Aalton, som fortalte om fordommene hun daglig møtte i sin jobb i matvareutikk.

LES MER: «Seriøst? Skal du jobbe på Spar hele livet?»

Marthe, som da var 19 år, jobbet på Spar i Nesbyen, og måtte jevnlig forsvare sitt eget yrkesvalg. I en kronikk tok hun et kraftig oppgjør med de nedsettende holdningene hun møtte fra kunder på en daglig basis:

«Hvem er det som har bestemt at alle skal gå skole etter videregående, eller at alle må være lærlinger og få seg et fagbrev? Hvem har bestemt at alle skal være så vellykkede? Det går jo ikke. Det stopper av seg selv snart. Hvem i alle dager skal sitte i kassa å slå gjennom dine varer så du får mat etter en lang dag på jobben, hvis ingen kan føle seg vellykket av å jobbe i matbutikk?»

- Det er ikke nødvendigvis penger og lang utdanning som gjør en lykkelig. Andre mennesker vil nok ikke se på meg som vellykket hvis jeg jobber i butikk fra jeg er 18 år til jeg blir pensjonist. Det er synd, for en jobb er en jobb, og man skal være fornøyd med det man oppnår, sa Marthe til Nettavisen i 2015.

- Jeg ble forbanna



Tirsdag delte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen artikkelen om Marthe på sin Facebook-profil.

- Artikkelen dukket opp i Facebook-feeden min og jeg ble like forbanna som alltid når jeg ser slike ting. Dette handler om en grunnleggende mangel på respekt for ulike typer ærlig arbeid. 370.000 nordmenn jobber i varhandelbransjen, og rundt 100.000 i dagligvarebransjen, og det å omtale jobben deres som en slags nødløsning eller noe man bare «ender opp med å gjøre», er hårreisende, sier Røe Isaksen til Nettavisen.

Næringsministeren innrømmer at han nok er litt personlig engasjert i tema ettersom kona hans jobber i butikk.

- Jeg vet godt hvordan de som jobber i servicebransjen anstrenger seg hver eneste dag for å møte kundene på en god måte. Dette er folk som står opp hver dag og bidrar til fellesskapet - samtidig som de bidrar med et smil til oss som kommer innom matvarebutikken etter jobb, med to grinete unger på slep på jakt etter middag, sier Røe Isaksen.



- Vi kan ikke leve kun av de med mastergrad



Røe Isaksen minner om at vi, hvis utviklingen fortsetter, kommer til å mangle 90.000 fagarbeidere i 2035.

- Dette gjelder ikke bare servicebransjen, men også pleie- og omsorg, bygg- og anlegg, industri og så videre. Det er et kjempeproblem at vi mangler massevis av folk, og slike nedlatende holdninger som enkelte har overfor mennesker i disse yrkene kan bidra til å skremme folk vekk fra disse jobbene, mener næringsministeren.

Røe Isaksen understreker at det overhodet ikke er slik at man ønsker at alle i Norge skal ta mastergrad og bli akademikere.

- Vi kan ikke leve kun av mennesker med mastergrad. Det er ikke bedre med mastergrad enn mesterbrev. Vi trenger begge deler!

- Hvorfor tror du mange i dagens samfunn forbinder mastergrad og akademiske jobber med høy status?

- Det er nok todelt. For det første er det mange som mangler kunnskap om for eksempel dagligvarebransjen og de mulighetene som finnes der. Det andre er at det finnes en god del snobberi der ute. Heldigivis vil vi ikke alle det samme. Noen vil bli lærer, andre vil bli frisør eller jobbe i butikk. Det er snobberi å tro at sin egen jobb er viktigere enn andres.

- Skolebenken er ikke for alle



Marthe (22) jobber nå på Nille i Nesbyen og stortrives i jobben sin.

MARTHE jobber i dag på Nille og stortrives fortsatt i butikkyrket.

- Jeg er helt enig med Røe Isaksen i det han sier her. Alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av utdanning. Det har vært, og er fortsatt, lagt stor vekt på at man skal få en utdanning. Selvfølgelig er det bra, men det skal ikke være sånn at de som velger å ikke gjøre det, skal bli sett ned på. Det skal ikke avgjøre hva slags person du er, sier Marthe til Nettavisen.

Selv synes hun at det viktigste er å finne en jobb man trives i slik at man kan bidra til fellesskapet.

- Skolebenken er ikke for alle, og derfor er det så viktig at man får jobbe med det man vil, uten at andre skal mene ditt og datt.

Etter hun skrev kronikken i 2015, synes Marthe at hun møter færre nedlatende holdninger.

- Det kan enten være på grunn av innlegget, eller fordi jeg rett og slett har blitt eldre. Nå har folk skjønt at dette er det jeg vil drive med, og det er her jeg kommer til å være, sier Marthe, og avslutter:

- Jeg håper i alle fall at jeg har bidratt til at unge som velger lignende yrker er stolte og trygge på at jobben de gjør er god nok. Vi trenger alle yrker, og alle jobber er like viktige for samfunnet vårt.

Her kan du se Facebookdelingen i Røe Isaksen:

