Total-sjef Patrick Poyanné tviler på at elbiler vil slå an utenfor de store byene

- Jeg er ikke overbevist.

STAVANGER (Nettavisen): - Elbiler vil i meste fall påvirke åtte til ti prosent av den globale oljeproduksjonen. Det er veldig langt fra hundre prosent, sier Patrick Pouyanné, sjef for oljegiganten Total til Nettavisen.

Franske Total er en av de aller største oljeselskapene i verden, med mer enn dobbel så stor omsetning og fem ganger så mange ansatte som norske Equinor.

Les også: Sverdrup-utbyggingen blir billigere enn ventet – og vil gi mer olje

Afrika

Mange spår at elbiler vil ha ødelegge mye av grunnlaget for oljeselskaper som Total, men Pouyanné mener det er ting som elbiloptimistene har oversett.

- Jeg tror elbiler vil være en stor andel av bilparken i byer i vestlige land, som Paris, men da for å få bedre luftkvalitet, ikke redusere CO2-utslippene. På landsbygden, eller andre steder, for eksempel i Afrika, er jeg ikke overbevist om at det vil slå an i det hele tatt, sier Pouyanné til Nettavisen.

Han viser til en nedslående, men ganske avgjørende faktor. Mens elektrisitet er lett tilgjengelig i vestlige land som Norge eller Frankrike, er ikke det tilfelle over alt i verden. Blant annet har to av tre innbyggere i Afrika ikke adgang til elektrisitet i det hele tatt.

- Det er helt andre forhold i andre deler av verden. I Afrika må de først få elektrisitet før man kan snakke om elbiler, sier han.

Han får støtte fra sjefen for Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol, som sier seg enig i Pouyannés argumenter.

- Sør for Sahara har folk ikke elektrisitet til lys, datamaskiner eller kjøpeskap. Å tro at de i morgen skal ha elektriske biler er veldig tvilsomt, sier han til Nettavisen.

Har elbil

Total-sjefen kan blant annet støtte seg på at personbiler utgjør kun en relativt liten del av den totale globale forbruket av olje, rundt 21 prosent. Ifølge IEA utgjør flyreiser, petrokjemi og lastebiler er mye større del av verdens oljeforbruk enn personbiler. Det er kun personbiler som nå blir elektrifisert.

- Vi vil trenger olje til mange andre ting enn personbiler, sier Pouyanné til Nettavisen.

Les også: IEA-sjef Fatih Birol: - Elbiler vil ikke redde klimaet

Pouyanné opplyser imidlertid at han har en elbil selv, som han bruker privat. I Frankrike er derimot ikke støtteordningene for kjøp av elbiler i nærheten av så gode som de er i Norge.

- Elbilen er ikke spesielt billig, men jeg er sjef for Total, så jeg har råd til det, sier Pouyanné, som har en årslønn på nærmere 40 millioner kroner.

Birol i IEA viser også til at de fleste land ikke vil ha råd til å subsidiere elbiler slik de gjør i Norge.

- Bare rike land som Norge kan ha råd til det. Land som India, Kina og Indonesia vil aldri ha råd til å være like generøse. Vi må sette ting i kontekst. Å tro at andre land vil bli som Norge er kanskje litt optimistisk, sier Birol til Nettavisen.

SJEF I IEA: Fatih Birol

Skryter av Norge

Pouyanné sier også han har vært i kontakt med Yngve Slyngstad, sjefen for det norske Oljefondet, i sammenheng med forslaget om at oljefondet skal selge seg ut av olje.

Han sier imidlertid at han ikke er spesielt bekymret.

- Jeg tror at Oljefondet vil beholde aksjene i progressive selskapene som Total. I Norge tar dere klimaendringer på alvor, samtidig som dere fortsetter å tjene penger på olje. Det er en klok strategi, og likner veldig på den Total har, sier han til Nettavisen.

Les også: Optimismen tilbake i oljenæringen: - Trenger 28.000 nye ansettelser

Han understreker at han ikke er en ekspert på politiske vedtak i Norge.

- Men det er vanskelig for et land som olje-og gass-land som Norge å si at man ikke liker olje og gass. Da fremstår man nesten som gal, sier han til Nettavisen.

Støtter rapport

En ny rapport, bestilt av Finansdepartementet, og utarbeidet under ledelse av NHH-professor Øystein Thøgersen, konkluderte med at det ikke vil være en god idé å selge seg ut av olje- og gass.

I stedet mente de at det kunne være bedre å selge seg ned i Equinor (tidligere Statoil) eller i Norges direkte investeringene på sokkelen, gjennom Petoro.

- Konklusjonen fra rapporten til regjeringen er logisk. Det er en store verdier i Statoil (sic) og Petoro, det er ikke de to prosentene i Total som vil utgjøre forskjellen, sier Pouyanné.

Mest sett siste uken