Toyota og Lexus tilbakekaller 645.000 biler på grunn av airbag-feil

Denne gangen vil biler med feil være lett å identifisere.

Toyota har annonsert at de må tilbakekalle rundt 645.000 biler over hele verden for å reparere det som omtales som et elektrisk problem som i verste fall kan hindre bilens airbager fra å utløse seg.

Feilen skal primært ramme Toyota Prius, samt SUV-ene RX og NX som Toyota selger under merkenavnet Lexus. Men det skal også gjelde et mindre antall andre modeller, inkludert Hilux.

Bildene det gjelder er produsert mellom mai 2015 og mars 2016.

Rent konkret er det snakk om en elektrisk krets som over tid kan slutte å fungere. I så tilfelle vil varselslyset for airbagene begynne å lyse, og hindre at luftputene utløser seg ved en kollisjon.

Informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge sier til Nettavisen at tilbakekallelsen nesten ikke rammer norske kunder.

- Det er 564 biler solgt i Norge som omfattes av denne saken, sier Olsen.

De fordeler seg på 310 NX-modeller, 71 RX-modeller og 183 Prius-modeller.

Siden dette er et sikkerhetsrelatert problem vil bilene bli innkalt til verksted, selskapet vil ikke vente med reparasjon til neste service.

- Det er greit å påpeke at hvis feilen faktisk skulle oppstå, så vil airbag-varsellampen begynne å lyse, slik at sjåføren blir klar over problemet, sier Olsen.

