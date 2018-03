Toyota skal slutte å selge dieselbiler i Europa

Den japanske bilgiganten Toyota kunngjorde mandag at de skal slutte å selge dieselbiler i Europa.

– Diesel skal fases ut fra våre passasjerbiler i 2018, sier Toyotas Europa-sjef, Johann van Zyl, under et arrangement i Genève. Byen skal være vertskap for Europas første store bilshow i år senere denne uka.

–Vi skal slutte med å utvikle ny dieselteknologi for passasjerbiler, og fortsette å fokusere på hybridkjøretøy, legger van Zyl til.

En omfattende skandale rundt dieselkjøretøy, døpt «dieselgate», har ført til stor tvil rundt dieselteknologien. Skandalen begynte med at Volkswagen høsten 2015 innrømmet at de hadde installert programvare i 11 millioner dieselbiler som førte til at bilene viste kunstig lave utslipp ved testing. Senere ble også Daimler mistenkt for å ha jukset med utslippstall.

Siden da har flere storbyer, inkludert Paris, kunngjort planer om å forby dieselbiler. Det har rammet bilprodusentene som satset på diesel hardt.

I fjor var nær 15 prosent av alle bilene Toyota solgte i Europa dieselbiler, mot 30 prosent i 2012. Salget av hybridbiler har imidlertid skutt i været.

