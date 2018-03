Toys R Us legger ned alle butikker i USA

33.000 arbeidsplasser kan forsvinne i USA.

NEW YORK (Nettavisen): Leketøygiganten Toys R Us har informert sine ansatte om at selskapet har besluttet å legge ned, skriver The Washington Post.

Kjeden har ikke klart å ta tilbake markedsandeler i et tøft marked, skriver avisen.

Toys R Us erklærte seg konkurs i september, i håp om å redde noen butikker og håndtere en massiv gjeld, men har konkludert med at det er for tøft å konkurrere med nettbutikker og massive allsidige butikker som Walmart og Target.

70 år gamle Toys R Us har 700 butikker rundt omkring i USA.

- Jeg har alltid ment at denne merkevaren og denne businessen burde eksistere i USA, sa daglig leder David Brandon til de ansatte onsdag.

Han mener at leverandører som ikke har gitt Toys R Us støtte den siste tiden, vi komme til å angre på dette.

- De kommer alle til å angre på det som skjer her, sa Brandon ifølge Market Watch.

Mest sett siste uken