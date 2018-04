Tre ambulansefly fortsatt på bakken – flygerne uskikket etter forhandlingsbrudd

Tre av ni ambulansefly var ute av beredskap lørdag morgen fordi flygerne har meldt seg uskikket til å fly.

Tre av åtte ambulansefly sto lørdag morgen på bakken – på andre døgnet – fordi flygerne som skulle hatt tjeneste, har meldt seg uskikket til å fly, altså «not fit for flight». Flyet som står i Bodø, skal imidlertid være tilbake i beredskap fra klokka 12, slik at det resten av dagvakta lørdag bare er to av landets totalt ni ambulansefly som ikke er i beredskap.

– Da har vi en situasjon som er tilnærmet normal. Det er ikke uvanlig at et eller flere fly er ute i en periode på grunn av teknisk feil aller andre uforutsette ting, så nå begynner dette å normalisere seg, sier kommunikasjonssjef Knut Haarvik i Luftambulansetjenesten til NTB.

Fredag måtte alle fly settes på bakken etter at forhandlingene mellom Flygerforbundet og selskapet som skal fly for Luftambulansetjenesten fra neste sommer, strandet. Usikkerheten som oppsto etter forhandlingsbruddet, førte til tvil om pilotene som var omfattet av forhandlingene, var skikket til å fly, opplyste Flygerforbundet til NTB.

Lørdag formiddag står flyene i Ålesund, Tromsø og Bodø, mens basene i Kirkenes, Alta, Brønnøysund og Gardermoen er tilbake i full beredskap. Fra klokka 12 lørdag vil det bare være ved Ålesund og Tromsø at flygerne er uskikket til å fly.

