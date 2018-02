Tre dager på rad med børsoppgang i USA

Aksjemarkedet steg 0,2 til 0,5 prosent tirsdag.

NEW YORK (Nettavisen): De store børsindeksene fortsatte trenden som startet fredag, og gikk noe opp for tredje dag på rad. De tre store indeksene startet i minus, men tok seg inn i løpet av dagen.

Dow Jones gikk opp 40 poeng eller 0,2 prosent til 24.641 poeng.

Nasdaq steg 32 poeng eller 0,5 prosent til 7013 poeng, mens Standard & Poor 500 endte på 2663 poeng etter en pluss på 7 poeng eller 0,3 prosent.

De tre indeksene ligger rundt sju prosent under toppnivået, som ble nådd i januar. Dette betyr at de fremdeles befinner seg i korreksjonsterritorium, skriver Market Watch.

Finans var en av tirsdagens mest positive sektorer og gikk opp 0,5 prosent.

Wells Fargo steg 2,7 prosent etter at administrerende direktør Timothy Sloan forsikret investorene om at restriksjonene som Federal Reserve har pålagt banken ikke vil skade den. Wells Fargo ligger fremdeles et stykke under aksjekursen ved inngangen av året, da den lå på 61,09 dollar. Den er nå på 58 dollar.

Goldman Sachs steg 0,9 prosent og ligger nå på 255,53 dollar, hvilket er omtrent identisk med aksjekursen da 2018 startet.

