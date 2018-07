Tørken kan gi oss 30 prosent dyrere strøm

Det varme sommerværet førte til nok en nedgang i fyllingsgraden i norske vannmagasiner i forrige uke. Det gir høyere priser for folk flest. Her et bilde fra vannmagasinet Gjevilvatnet i Oppdal. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix (NTB scanpix)