Tror nøkkelen ligger i Donald Trumps forretninger i Russland

Russland-ekspert og forfatter Luke Harding mener at USAs president Donald Trump oppfører seg mistenkelig.

NEW YORK (Nettavisen): 17. mai i fjor ble tidligere FBI-direktør Robert Mueller utnevnt av visejustisminister Rod Rosenstein til å lede etterforskningen av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Han overtok etterforskningen etter at FBI-direktør James Comey fikk sparken av president Donald Trump, som selv granskes i forbindelse med sine koblinger til Russland.

«Hvis spesialetterforskeren mener at det er nødvendig og passende, autoriseres spesialetterforskeren til å forfølge føderale forbrytelser som dukker opp i denne etterforskningen», poengterte Rosenstein i sin utnevnelse av Mueller.

Forbløffet over tonen

Journalist og forfatter Luke Harding hadde lenge før dette begynt å undersøke forbindelsene mellom Trump og Russland. Harding ga i vinter ut boka «Sammensvergelse – Hvordan Russland hjalp Donald Trump inn i Det hvite hus».

Her trekker han fram de viktigste indisiene på samarbeid mellom Putin og Trump.

Når Nettavisen møter Luke Harding i New York, under en konferanse på Manhattan, forteller briten at han tror at Trump kommer til å bli sittende som president i USA i hele perioden på fire år, selv om «det vil være den mest skandaløse presidenttiden i historien»..

- Jeg følger det Robert Mueller gjør svært tett. Mitt emne er ikke innenrikspolitikk, men konspirasjonen og dette merkelige, transaksjonelle forholdet mellom Trump og Moskva. Jeg begynte å se på dette før Christopher Steeles dossier kom ut, for jeg var veldig forbløffet over at han var så hyggelig mot Vladimir Putin når han var så uforskammet mot alle andre på denne kloden, sier Harding.

- Ingen konspirasjon

Ti måneder inn i sin etterforskning har Robert Mueller tatt ut tiltale mot Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort, mens presidentens tidligere rådgiver for nasjonal sikkerhet, Michael Flynn, samt den tidligere utenrikspolitiske rådgiveren George Papadopoulos og Manaforts tidligere assistent Rick Gates alle samarbeider med Muellers etterforskning i bytte mot mildere straff for å ha løyet til FBI. Mueller har også tiltalt 13 russere.

I forrige uke møttes Muellers team og Trumps juridiske apparat ansikt til ansikt for å snakke om hva spesialetterforskeren ønsker å ta opp i et eventuelt avhør av president Trump. Møtet ser ikke ut til å ha hatt en beroligende effekt på president Trump, for denne uka har han – via Twitter, naturligvis – flere ganger klaget over at etterforskningen er «en heksejakt».

Why does the Mueller team have 13 hardened Democrats, some big Crooked Hillary supporters, and Zero Republicans? Another Dem recently added...does anyone think this is fair? And yet, there is NO COLLUSION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. mars 2018

- Mueller-etterforskningen burde aldri ha blitt startet siden det ikke var noen konspirasjon og ingen forbrytelse, skriver Trump, som ifølge CNN feilaktig legger til at Mueller har 13 «hardkokte» demokrater i sitt team.

For ordens skyld: Mueller selv er republikaner og ble utnevnt som FBI-direktør av president George W. Bush.

USAs president mener altså at etterforskningen av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget aldri burde ha blitt igangsatt, selv om 13 russere er tiltalt av FBI og flere av hans egne medarbeidere er tatt i å lyve til det føderale etterretningsbyrået.

LUKE HARDING var Russland-korrespondent for The Guardian fra 2007 til 2011.

Indre engstelse?

Luke Harding anser Trumps oppførsel for å være mistenkelig. Dersom Trump er uskyldig, er det liten grunn til å angripe Robert Mueller og hans troverdighet.

- Russland-historien er livsfarlig for ham og det er derfor han tvitrer så ofte at det ikke var noen sammensvergelse. Uskyldige mennesker pleier ikke å gjenta sin uskyld hele tiden, fordi de vet at det er sant, mens i Trumps tilfelle ser det ut til å komme fra en indre engstelse, sier Harding til Nettavisen.

Rosensteins utnevnelse gjorde et poeng av at Mueller har autorisasjon til å forfølge lovbrudd som ikke nødvendigvis er relatert til Russlands påvirkning av valget i 2016. Det åpner opp for at Mueller kan tiltale personer for eksempelvis urelaterte økonomiske lovbrudd også.

- Hva tror du Muellers etterforskning ender opp i?

- Jeg tror det enkleste å bevise er at Trump har hindret etterforskningen. Det er nok det enkleste juridisk. Han har åpenbart forsøkt å hindre etterforskningen. Det er derfor han fortalte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og Russlands daværende USA-ambassadør Sergej Kislijak at han sparket Comey på grunn av Russland-etterforskningen – og det slapp han unna med.

Trump erkjente også i et intervju med Lester Holt i NBC at han sparket Comey på grunn av «den Russland-greia».

- Det jeg synes er mer interessant, er hans økonomiske bindinger til Russland, som er vanskeligere å dekryptere, men som går langt tilbake i tid, iallfall til 1980-tallet. Jeg tror dette i stor grad forklarer hvorfor Trump er så vennlig mot Russlands president, sier Harding.

