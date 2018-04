Trump angriper Opec- sender oljeprisen ned

Går hardt ut mot Opec.

Oljeprisen faller markant etter at Donald Trump sendte avgårde et angrep mot oljekartellet Opec på Twitter.

Han mener oljeprisen er kunstig høy og mener Opec har skylden.

Opec og Russland har det siste året fått løftet prisen med nærmere 50 prosent som følge av store produksjonskutt.

- Ser ut som Opec er igang igjen. Med rekordmengder olje overalt, inkludert fullastede skip på sjøen, er oljeprisen kunstig veldig høy!, skriver presidenten.

Trolig viser Trump til tankskip som lagrer olje, ofte i påvente av økende oljepris eller for å få tankratene høyere.

Han indikerer uansett at han vil ta affære.

- Ikke bra og vil ikke bli akseptert, skriver presidenten.

Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted!