Trump-familien saksøkt for svindel

Fire personer gikk mandag til sak mot USAs president Donald Trump og hans tre eldste barn. De anklager dem for å lure folk gjennom investeringer.

De fire anklagerne i søksmålet er anonymisert. De har bedt den føderal domstolen i Manhattan om et gruppesøksmål som åpner for at andre som har havnet i samme situasjon kan slutte seg til søksmålet.

De anklager Trump og The Trump Organization for å ha markedsført telekommunikasjonsselskapet ACN. The Trump Organization driver blant annet med eiendomsutvikling og eies av presidenten og hans tre eldste barn, Donald, Ivanka og Eric. Ifølge søksmålet har de via selskapet hevdet at ACN hadde og ville få betydelige inntekter, som det aldri ble noe av.

Saksøkerne investerte i ACN etter å ha sett en video med Donald Trump. De sier de har hatt betydelig utgifter og tap uten å få noe tilbake. De beskriver seg som arbeiderklasseamerikanere og hevder tusenvis er i samme båt som dem i USA, svindlet av familien Trump.

Ifølge søksmålet skal Trump selv ha hevdet at han ikke stilte opp for ACN for å tjene penger, men i perioden 2005 til 2015 likevel ha mottatt flere millioner dollar i hemmelige utbetalinger. Trump organization har ikke kommentert saken ennå.

ACN antyder at Trump var en «betalt ambassadør» for selskapet fra 2006 til han i 2015 kunngjorde at han ville stille til presidentvalg.

