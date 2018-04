Trump møter tilhengere istedenfor korrespondenter

USAs president Donald Trump har for andre år på rad valgt å droppe middagen med journalistene i Det hvite hus. Isteden er han på et eget arrangement i Michigan.

De fleste av USAs tidligere presidenter har deltatt på korrespondentmiddagen i Washington og tålt vitser om hvordan de har prestert minst én gang, men Trump har så langt isteden proklamert høylytt hvorfor han holder seg unna.

– Hvorfor skal jeg ha lyst til å sitte fast i et rom med en haug av fake news-liberalister som hater meg? skrev Trump på sin valgkampside tidligere denne uka.

Av samme nettside går det fram at Trump isteden har planlagt et valgkamparrangement en annen mindre kjent by som deler navn med den amerikanske hovedstaden.

I Washington i delstaten Michigan, en delstat der Trump vant klart under valget i 2016, skal Trump tale til sine tilhengere omtrent eksakt samtidig som korrespondentmiddagen starter.

Både middagen og Trumps valgkamparrangement vil bli sendt på TV og vil dermed konkurrere om seernes gunst.

Med Det hvite hus' pressetalskvinne Sarah Sanders som stedfortreder for Trump, blir førstnevnte noe mer lavmælt enn det det pleier å være. Middagen, som har blitt holdt i over et århundre, har blitt kalt «nerdeballet» ettersom den speiler Oscar-utdelingen i Hollywood, bare med mindre glamorøse deltakere fra politikk og medier i Washington.

I likhet med Oscar-utdelingen har middagen rød løper og en komiker som vert – i år standupkomikeren Michelle Wolf.

