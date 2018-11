Trump-opptur gjør New York-ferien dyrere

Kronen er på sitt svakeste mot dollaren på tre måneder etter at Republikanerne gjorde det bedre enn mange fryktet i mellomvalget.

En dollar koster nå 8,48 kroner, og gjør at New York-turen nå er på sitt dyreste siden midten av august og nærmer seg nå årsbeste.

Den er en oppgang fra 8,10 kroner bare på en måned. Spesielt de siste dagene har dollaren styrket seg kraftig.

Joachim Bernhardsen, analytiker i Nordea Markets, sier at det handler om at Donald Trumps republikanere gjorde det bedre enn mange ventet i mellomvalget forrige uke.

- Dollaren gikk veldig kraftig allerede før helgen, som følge av mellomvalget. Det var et valg som var bedre for Trump enn man kunne vente, sier han til Nettavisen.

- Katta ute av sekken

Riktignok til Demokraftene kontroll over Representatenes hus, men Republikanerne styrket sin posisjon i Senatet, som blant annet gjør at presidenten kan få gjennom sine nominasjoner til ministerposter og høyesterettsdommere.

STERKERE: Utviklingen til dollaren mot kronen de siste to månedene.

Trump har selv omtalt resultat som en stor seier.

- Det var relativt for oppslutning om Trump. Samtidig er nok markedet bare glad for at katta er ute av sekken og usikkerheten rundt mellomvalget er avklart. Når det er sagt, tror jeg en delt kongress på sikt kan være negativt for dollaren, sier Bernhardsen.

Italia

Han synes imidlertid effekten er overraskende stor.

- Det har gått mye i dollar nå. Styrkingen er betydelig, sier han, som tror at noe av forklaringen også kan være at Euro-dollar-nylig kom gjennom et viktig støttenivå på 1,13 euro for en dollar. Det kan føre til mange investorer selger euro og kjøper dollar, noe som gjør at den amerikanske valutaene styrker seg enda mer.

- Det er også endel usikkerhet rundt Italia, hvor den populistiske regjeringen har en ganske skummel retorikk, sier Bernhardsen.

