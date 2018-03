Trump tar NRAs side i våpendebatten i USA

USAs president ønsker ikke å heve aldersgrensen for kjøp av våpen.

NEW YORK (Nettavisen): Det vil fremdeles være vanskeligere å kjøpe øl enn halvautomatiske gevær som AR-15 i USA, med mindre delstatene selv endrer aldersgrensen.

President Donald Trump melder via Twitter mandag at hans administrasjon ikke vil heve aldersgrensen fra 18 til 21 år, men overlate dette til delstatene. I stedet vil Det hvite hus legge til rette for at lærerne blir bevæpnet, samt styrke forhåndskontroll av kjøpere.

Våpendebatten har blusset opp i USA etter at 17 personer ble drept i skoleskytingen i Parkland i Florida 14. februar.

Etter denne tragedien hadde president Trump et møte med overlevende og etterlatte, og i etterkant av dette sa Trump at han ville øke aldersgrensen til 21 år.

Våpenlobbyen NRA har saksøkt delstaten Florida etter at guvernør Rick Scott i forrige uke signerte en lov som hever aldersgrensen for våpenkjøp til 21 år der. NRA ønsker også i stedet å bevæpne lærerstanden – noe som i så tilfelle vil medføre økte salgsinntekter for våpenprodusentene.

Trump tar dermed NRAs side i våpendebatten, når han nå tar til orde for å bevæpne lærere og bevare aldersgrensen på 18 år, som er tre år lavere enn aldersgrensen for å kjøpe øl i USA.

- Dersom skoler er pålagt å være våpenfrie soner, er dette en åpen invitasjon til vold og fare. Nesten alle skoleskytinger er i våpenfrie soner. Feiginger går bare dit hvis det ikke er noe avskrekkende der, sier Trump.

Presidentens helomvending kommer etter at han møtte NRA i Det ovale kontor tidligere i mars.

Ifølge gunviolencearchive.org har det vært 45 masseskytinger i USA i 2018, samt 2746 drap utført med skytevåpen. Nettstedet definerer masseskyting som skyting hvor minst fire personer utenom gjerningspersonen blir drept eller skadd.

Very strong improvement and strengthening of background checks will be fully backed by White House. Legislation moving forward. Bump Stocks will soon be out. Highly trained expert teachers will be allowed to conceal carry, subject to State Law. Armed guards OK, deterrent!....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2018

....On 18 to 21 Age Limits, watching court cases and rulings before acting. States are making this decision. Things are moving rapidly on this, but not much political support (to put it mildly). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2018

If schools are mandated to be gun free zones, violence and danger are given an open invitation to enter. Almost all school shootings are in gun free zones. Cowards will only go where there is no deterrent! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2018

Mest sett siste uken