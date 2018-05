Trumps Iran-vedtak gir ellevill Statoil-fest

Oljeprisfest sender Statoil-aksjen nær sitt høyeste nivå noensinne. Ekspert tror vi kan se hundre dollar fatet i år.

Oljeprisen stiger onsdag til sitt høyeste nivå på fire år og Statoil til sitt høyeste nivå siden før finanskrisen i 2008.

Statoils aksjekurs har kun vært høyere én dag tidligere, 22. mai 2008.

Da var oljeprisen godt over 100 dollar fatet.

Den voldsomme oppgangen skjer etter at Donald Trump trekker USA ut av Iran-avtalen, noe som skaper jubel i oljemarkedet.

OPPTUR: Oljeprisen stiger kraftig onsdag.

- Vedtaket til Trump betyr at Iran kan eksportere mindre olje. Vi kan regne med at Irans eksport vil falle med rundt 20 prosent, eller en halv million fat. Det er ganske mye, sier DNB Markets oljeanalytiker Torbjørn Kjus til Nettavisen.

Han sier at ved siden av selve vedtaket, vekker Trumps harde ordbruk oppsikt.

- Han var krass mot enhver som hjelper Iran og det ser ut til at han er ute etter et regimeskifte i Iran. Han sier rett ut at dagens regime ikke går an å stole på, sier Kjus.

Mye bra

Analytiker Teodor Sveen-Nilsen, analytiker i Sparebank1 Markets, påpeker samtidig at Statoil har gjort mye bra den siste tiden og leverte kanlltall i forrige uke.

Statoils børsverdi er nå på svimlende 710 milliarder kroner.

- Oppgangen i dag handler selvfølgelig om oljeprisen, men samtidig er det klart at Statoil har den beste kontantstrømmen siden 2008, sier Teodor Sveen-Nilsen, analytiker i Sparebank1 Markets, til Nettavisen.

NÆR TOPPEN: Statoil-aksjen har kun én dag tidligere, i mai 2008, vært høyere enn den er onsdag.

Han tror imidlertid Statoil-aksjen er for høy priset nå og anbefaler salg av aksjen.

- Vi tror kostnadsinflasjonen kommer til å bite etterhvert som oljeprisen stiger. Slikt sett har vi mer tro på oljeserviceselskaper enn oljeselskaper som Statoil fremover, sier Sveen-Nielsen.

Ser prisen i 100 igjen

Skulle det komme mer utroligheter fremover, venter Kjus i DNB enda høyere oljepriser.

- Det er ikke uhørt å nevne tallet «100» igjen. Får du en perfekt storm med Venezuela som kollapser og Iran som må kutte 20 prosent, samtidig som etterspørselsbildet holder seg, så kan vi se en oljepris på 100 dollar fatet før 2018 er ferdig, sier Kjus.

Han understreker at en så høy oljepris ikke er bærekraftig på sikt.

- Det er litt sånn som å å tisse i buksa for å holde seg varm. Med en så høy oljepris blir alle oljeprosjekter lønnsomme og forbrukerne begynner å se etter alternativer. På sikt går det ikke an å opprettholde en så høy pris, men vi klarte det i fire år fra 2011-2014 med hjelp av geopolitiske produksjonsavbrudd, sier Kjus.

