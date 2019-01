Trumps stenging kostet USA to Mexico-murer

Nedstengingen i fem uker kostet USA omtrent to grensemurer mot Mexico.

Den fem uker lange nedstengingen av USAs offentlige etater har kostet 11 milliarder dollar, ifølge et estimat fra Congressional Budget Office (CBO), som foretar partiuavhengige økonomiske beregninger.

KOSTBART: Grafikken viser hvordan den fem uker lange nedstengingen av offentlige etater påvirker USAs bruttonasjonalprodukt (GDP=BNP). GRAFIKK: Statistica.com.

Det økonomiske tapet tilsvarer omtrent to grensemurer mot Mexico. Tidenes lengste nedstenging av offentlig virksomhet startet med at president Trump krevde 5,7 milliarder dollar i Kongressen nettopp for å finansiere den omstridte grensemuren mot Mexico.

Nedstengingen var en reaksjon på at han fikk nei i Kongressen, og forrige fredag tok nedstengingen endelig slutt. Tapet er fordelt på fjerde kvartal 2018 og første kvartal 2019 og forklares med tapt produktivitet, forsinket offentlig forbruk og redusert etterspørsel.

Det er ventet at noe av dette tapet vil reduseres når de offentlig ansatte kommer tilbake på jobb. I første kvartal er nivået på BNP forventet å ligge 8 milliarder lavere enn dersom nedstengingen ikke hadde kommet, ifølge CBO. Det meste av tapt BNP vil hentes inn igjen i løpet av året, anslår CBO at 3 milliarder dollar er tapt for godt.

CBOs beregninger tar ikke hensyn til indirekte effekter, selv om underliggende faktorer kan være betydelige. "I tillegg til virkningene på den generelle økonomien kommer langt mer alvorlige konsekvenser for enkelte virksomheter og arbeidstakere", bemerker analysen. De som er harderst rammet omfatter offentlige ansatte med utsatte lønninger og private virksomheter som har gått med store inntektstap som aldri vil bli innhentet.