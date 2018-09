TUI vil legge ned flybasen i Norge - berører 150 ansatte

Opptil femti mister jobben, ifølge Parat.

Saken oppdateres.

Reiseselskapet TUI, tidligere Star Tour, har bestemt seg for å legge ned sine baser i Oslo, Malmø og Helsinki, totalt berører dette 150 ansatte, heter det i en pressemelding fra Parat.

40-50 ansatte vil miste jobben, anslår leder for Parat Kabinforbund, Anneli Nyberg, overfor Nettavisen.

TUI selv sier imidlertid at ingenting er er avgjort ennå.

- Vi er i forhandlinger nå og det må vi respektere, sier kommunikasjonsansvarlig Nora Aspengren i TUI til Nettavisen.

Selv om selskapet etter sigende legger ned basen i Oslo, vil uansett reisetilbudene opprettholdes gjennom samarbeidspartnere. Ansvaret for kortdistansenettet overtas av Norwegian og Jet Time, et dansk flyselskap som kjører utelukkende charterflygninger.

Kritisk

Nyberg i Parat er kritisk til den ventende nedleggelsen, som vil kunne føre til at alle kabinansatte i Norge blir sagt opp.

- Når verdens største reiseselskap ikke klarer å opprettholde driften av disse tre basene viser det utfordringene og konkurransesituasjon i norsk og internasjonal luftfart. Det viser dessverre også mangel på ansvar for egne ansatte. Erfarne og dyktige kabinansatte som i mange år har bidratt til fornøyde kunder blir nå satt på gaten, sier Nyberg ifølge pressemeldingen.

Parat jobber med å hjelpe TUI-ansatte inn i ny jobb.

- Vi representerer ansatte i alle de store flyselskapene og jeg har sammen med kabinlederne i Norwegian, Widerøe, Thomas Cook og SAS, som jeg selv representerer, tatt et initiativ som skal bidra til å finne nye jobber for TUI-ansatte, sier Nyberg.

- Skal ivareta de ansatte

Nora Aspengren, kommunikasjonsanvarlig i TUI, understreker at forhandlingene med fagforeningene fortsatt pågår.

- Vi er i en prosess som vi må respektere. Vi begynte samtalene i går og vi trenger mer tid. Vi gjør det vi kan for at kollegaer skal bli ivaretatt på best mulig måte, sier Aspengren til Nettavisen.

Hun understreker at kundene i første omgang ikke vil bli påvirket av de varslede endringene.

TUI Norge ble etablert i 1973 under navnet Star Tour og tilbyr pakkereiser, fly og cruise til destinasjoner som Kanariøyene, Hellas og Italia. TUI Norge er igjen en del av TUI Nordic, som favner Norge, Sverige, Danmark, Finland, flyselskapet TUI fly Nordic, Nazar og Wonder Cruises.

