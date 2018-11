TUIfly legger ned basen i Norge

Charterflyselskapet TUIfly bekrefter at 33 kabinpersonale mister jobben. I tillegg blir 20 piloter ved Gardermoen rammet, ifølge fagforening.

Charterflyselskapet til verdens største reiseaktør, TUI, legger ned basen sin i Oslo.

Beslutningen kommer etter flere måneder med forhandlinger med de ansatte. Reisegiganten, som i Norge tidligere het Star Tour, bekrefter nå nedleggelsen overfor Nettavisen.

- Vi er kommet til enighet om å legge ned basen i Oslo. Det betyr at 33 kollegaer blir berørt, men en av dem fortsetter på jobben fra Arlanda i vinter, sier kommunikasjonssjef Nora Aspengren i TUI til Nettavisen.

Kommunikasjonsansvarlig i TUI Nora Aspengren.

Piloter rammes

Ved siden av de 33, som jobber som kabinpersonale, vil rundt 20 piloter miste jobbene sine ved basen i Oslo, ifølge pilotenes fagforening. Ved siden av dette skal ytterligere 40 piloter miste jobbene i Malmø og Helsingfors.

Les også: TUI vil legge ned flybasen i Norge - berører 150 ansatte

- Det er et hardt slag mot våre medlemmer. Mange har jobbet der i mange år. Piloter som har jobbet 10 år i selskapet blir nå arbeidsløse, sier styreleder Martin Lindgren i Svensk Pilotförening, hvor alle TUI-pilotene er organisert, til Nettavisen.

Han understreker at av disse 20 pilotene, vil rundt 10 mulighet få muligheten til å jobbe videre ved å pendle til TUIflys baser i Stockholm eller Gøteborg.

- Det er heller ikke noe morsomt ettersom disse pilotene har et liv og familie i området rundt Oslo, sier Lindgren.

Selv om selskapet legger ned basen i Oslo, vil uansett reisetilbudene opprettholdes gjennom samarbeidspartnere. Ansvaret for kortdistansenettet overtas av Norwegian og Jet Time, et dansk flyselskap som kjører utelukkende charterflygninger.

Separat

Aspengren sier imidlertid på sin side at situasjonen til pilotene ennå ikke er helt avklart, selv om basen de jobber ved altså legges ned.

- Forhandlingene med pilotene er fortsatt pågående og er en helt separat prosess, sier Aspengren.

Lindgren understreker at deres inntrykk er at beslutningen for lengst er tatt.

Les også: Dette må du vite om de nye bagasjereglene til Ryanair

- Det virker som om TUI har tatt beslutningen om å legge ned uten å snakke med oss, og deretter bare forhandlet om hvordan det skal skje. Vi har ikke oppfattet at det har vært noen mulighet til å endre den beslutningen, sier Lindgren.

Han trøster seg med at markedet for piloter i Europa for tiden er svært bra og mange selskaper , som Ryanair og SAS, sliter med å få tak i nok folk.

Les også: Bjørn Kjos: - Ryanair-piloter står på venteliste for å begynne i Norwegian

- Arbeidsmarkedet er ganske bra for piloter, spesielt erfarne piloter, så de aller fleste får nok en ny arbeidsgiver ganske snart, sier Lindgren.

Les også: Ryanair sparket mannskap som «sov på gulvet»

Sier dialogen pågår

Aspengren mener på sin side de har hatt en god dialog med de ansatte.

- Flere har fått en ny jobb. Det er veldig gledelig, sier TUIs kommunikasjonssjef.

- Fagforeningene har inntrykk at at beslutningen om å legge ned basene var tatt før dere startet dialogen med dem. Hva tenker dere om det?

- Det vil jeg ikke kommentere. Vi opplever at vi har hatt en god dialog med fagforeningene, sier Aspengren.

- Har dere under samtalene med fagforeningene åpnet for å legge ned basen i Oslo?

- Det vil jeg ikke kommentere, sier Aspengren.

TUI har også foreslått å legge ned basene i Malmø og Helsingfors, noe fagforeningen Parat sier at også vil skje. Det betyr i så fall at til sammen 150 kabinpersonale i TUIfly vil miste jobben ved de tre basene.

TUI hevder på side at det ennå ikke er gjort en endelig beslutningen rundt basene i Malmø og Helsingfors.

- Her pågår dialogen fortsatt, sier Aspengren.

TUI Norge ble etablert i 1973 under navnet Star Tour og tilbyr pakkereiser, fly og cruise til destinasjoner som Kanariøyene, Hellas og Italia. TUI Norge er igjen en del av TUI Nordic, som favner Norge, Sverige, Danmark, Finland, flyselskapet TUI fly Nordic, Nazar og Wonder Cruises.

Mest sett siste uken