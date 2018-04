Tusener demonstrerte mot pensjonsordning i Chile

Rundt 10.000 mennesker marsjerte gjennom Chiles hovedstad i protest mot den private pensjonsordningen innført av diktatoren Augusto Pinochet.

Pensjonister, arbeidere og deres familier marsjerte gjennom Santiagos gater bærende på bannere og ropte slagord søndag. De krever en stans av den nåværende pensjonsordningen som de mener har gitt dårligere avkastning enn forventet.

– Denne bevegelsen ber om forbedringer i pensjonen som stadig svikter i Chile, spesielt for kvinner. Dette kravet går på tvers av sektorer og kjemper for ordentlige pensjoner, sier leder av protesten Luis Mesina.

President Sebastian Pinera har sagt at han vil endre ordningen innført av landets tidligere diktator, som går ut på at deler av arbeideres lønninger går til et privat pensjonsfond.

Søndagens protest kommer samtidig som de voldsomme demonstrasjonene i Nicaragua, også mot en omstridt pensjonsreform.

(©NTB)

